Hisarcık\'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda şehitler anıldı, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Yenidoğan Camii İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye'nin hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bu toprakların ekmeğini yiyen, bu devletin imkanlarıyla yetişen ancak kalbini ve aklını şer odaklarına satan hainler, silahlarını milletimize ve bağımsızlığımıza çevirdi. Ancak o gece hesap edemedikleri en büyük güç, esaret zincirini canı pahasına kıran aziz Türk milletiydi. Bizlere düşen en önemli görev, 15 Temmuz'da ödenen bedelleri ve gösterilen kahramanlıkları unutmamak ve unutturmamaktır" dedi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam ise yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un millet iradesinin zaferi olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Devletimizi ele geçirmeyi hedefleyen ihanet şebekesi, milletimizin cesareti, güvenlik güçlerimizin fedakarlığı ve devletimizin kararlı duruşu karşısında ağır bir yenilgiye uğramıştır." ifadelerini kullandı.

O gece milyonlarca vatandaşın tek yürek olarak bayrağına, vatanına ve demokrasisine sahip çıktığını belirten Atam, "Tankların, silahların ve tehditlerin karşısına sadece inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle çıkan bu millet, tarihe altın harflerle yazılacak büyük bir destan kaleme almıştır. 15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil; milli iradenin, birlik ve beraberliğin, demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığın tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir dönüm noktasıdır" diye konuştu.

İlçe Müftülüğü ilahi korosunun seslendirdiği ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, hatim duasını gerçekleştirdi. Program sonunda İlçe Müftülüğü tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Anma programına Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA