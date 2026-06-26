Hisarcık'ta 16 Yıllık Aşure Geleneği - Son Dakika
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Hisarcık'ta 16 Yıllık Aşure Geleneği

Hisarcık\'ta 16 Yıllık Aşure Geleneği
26.06.2026 10:42
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Kutluhallar köyünde 2 bin 500 kişilik aşure dağıtıldı, birlik ve beraberlik vurgulandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde 16 yıldır sürdürülen geleneksel aşure etkinliği kapsamında 2 bin 500 kişilik aşure ikramı gerçekleştirildi.

Köyde düzenlenen etkinlikte, köy halkının katkılarıyla köy imamı İsmail Kocabıyık tarafından hazırlanan aşure; vatandaşlara, öğrencilere, protokol üyelerine ve daire amirlerine dağıtıldı. Aşure ikramı öncesinde İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından dua edildi.

Köy Muhtarı Talip Deve, etkinliğin köy halkı arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlendiğini belirterek, vatandaşların hem maddi destek hem de aşure malzemesi katkısında bulunduğunu söyledi.

Deve, köylerinde yıllardır süren bu anlamlı geleneği imkanlar doğrultusunda yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hisarcık'ta 16 Yıllık Aşure Geleneği - Son Dakika

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