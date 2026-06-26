Hisarcık\'ta Aşure İkramı

Hisarcık İlçe Müftülüğü, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde Cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program kapsamında, Merkez Çarşı Camii, Yenidoğan Camii ve Sanayi Camii olmak üzere üç farklı camide vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Muharrem ayının manevi atmosferi içerisinde birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları ön plana çıktı. Vatandaşlar aşure ikramına ilgi gösterirken, cami avlularında sıcak ve samimi görüntüler oluştu.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, aşurenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurgulayarak Muharrem ayının ülke, millet ve tüm İslam alemi için sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA