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Hisart Canlı Tarih Müzesi, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor - Son Dakika

Hisart Canlı Tarih Müzesi, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor

19.01.2022 22:14
Hisart Canlı Tarih Müzesi, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor

Hisart Canlı Tarih Müzesi, koleksiyonuna eklenen eserlerle yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Hisart Canlı Tarih Müzesi, koleksiyonuna eklenen eserlerle yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Farklı teşhir, tanzim ve sergileme teknikleriyle 8 yıldır tarih meraklılarını ve gençleri ağırlayan müzenin yenilenen sergi salonları için tanıtım programı düzenlendi.

Müzede gerçekleştirilen programda konuşma yapan Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, 1500 yıllık bir tarihe ışık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarih bilincini geliştirmek ve bu bilince sahip çıkmak amacıyla müzenin 2014 yılında açıldığı bilgisini veren Çuhadaroğlu, "Hisart Canlı Tarih Müzesi olarak, dünyada eşi benzeri olmayan sergileme teknikleriyle koleksiyonumuzu yeniliyoruz." dedi.

Çuhadaroğlu, gençleri cesaretlendirmeyi önemsediklerine değinerek, "Tarih hafızadır, hafıza o insanın yaşanmışlığı, eğitimi ve tecrübelerinin toplamıdır. Bunların olmadığı insan, geleceğini göremez ve karakterinin gelişimini tamamlayamaz." diye konuştu.

"Ordumuz tarafından kullanılan kıyafetlerin tamamı mevcut"

Programda, Hisart Canlı Tarih Müzesi Kültür Yayınlarının ikincisi olan "Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922" kitabının tanıtımı da gerçekleştirildi.

Kitabın yazarı Kadir Türker Geçer, Hisart'ın Avrupa'daki müzelerin pek çoğundan içerik ve sergi tekniği bakımından daha zengin olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır kitap projesi için çalıştıklarını aktaran Geçer, "Hisart'ta hem üniforma hem de üniforma teferruatı açısından bugüne kadar ordumuz tarafından kullanılan kıyafetlerin tamamı mevcut." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile sanatseverler de katıldı.

Yenilenen müzenin 1 Şubat'ta ziyarete açılacağı bildirildi.

Hisart Canlı Tarih Müzesi

Hisart Canlı Tarih Müzesi, koleksiyonlarında yer alan nadide eserlerin yanı sıra tarihin çeşitli dönemlerini betimleyen diorama, manken ve 3 boyutlu canlandırmaları sayesinde ziyaretçilere farklı bir müzecilik anlayışı sunuyor.

Müze, "Çanakkale Zaferi", " İstanbul'un Fethi", "Roma imparatorluğu", "Anadolu Selçuklu Devleti", "Osmanlı İmparatorluğu", "Körfez Savaşı", "1. ve 2. Dünya Savaşı" gibi Türkiye ve dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ilişkin eserlerin yanı sıra Osmanlı padişahlarının kişisel eşyalarına da ev sahipliği yapıyor.

Ülke tarihinin mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen ve 8 yıldır eserleri meraklılarıyla buluşturan müze, dünyadaki örneklerinden farklı teşhir, tanzim ve sergileme tekniğiyle ve eklenen yeni eserlerle 1500 yıllık tarihe ışık tutuyor.

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Nejat Çuhadaroğlu, Osmanlı, Türkiye, Teşhir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hisart Canlı Tarih Müzesi, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor - Son Dakika


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