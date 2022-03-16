Hobi olarak başladı, terzi dükkanını müzeye çevirdi - Son Dakika
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Hobi olarak başladı, terzi dükkanını müzeye çevirdi

16.03.2022 10:51

Hobi olarak başladı, terzi dükkanını müzeye çevirdi Elazığ'da terzilik yapan 74 yaşındaki Osman Şengür, antika eşyalara olan merakından 6 yıldır yüzlerce eşya topladı.

Hobi olarak başladı, terzi dükkanını müzeye çevirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da terzilik yapan 74 yaşındaki Osman Şengür, antika eşyalara olan merakından 6 yıldır yüzlerce eşya topladı. Biriktirdiği çeşitli antika sergileyen Şengür, dükkanını adeta bir müzeye çevirdi.

Elazığ'da yaşayan 74 yaşındaki Osman Şengür, terzilik mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Şengür, terziliğin yanında hobi olarak antika eser biriktirmeye başladı.

Tutkuya dönüşen bu hobi sonrasında Şengür, 6 yılda gaz lambası, ibrik, telsiz, kılıç ve silah gibi yüzlerce ürün topladı. Şengür, daha sonra topladığı antikaları 30 metrekarelik terzi dükkanında sergilemeye başladı. Adeta müzeye dönen terzi dükkanı, müşterilerine tarihte yolculuk yaptırıyor.

50 senedir terzilik yaptığını aktaran Osman Şengür, "Küçüklükten beri terziliğe hevesim vardı. Çıraklıktan başladım, usta oldum. Askere gidip gelince kendi dükkanımı açtım. 50 senedir sipariş üzerine pantolon dikiyorum. Eski zamandan beri antika koleksiyonuna başladım. İbrik, telefon, telsiz gibi antika ne bulduysam bir araya topladım. Bazısını evden getirdim, bazılarını da arkadaşlarımdan aldım. Bu şekilde devam ediyor. Antika eşyaları dükkanımda bulunan vitrine dizdim. Müşterilerim de beğeniyor. Bundan dolayı bende gün geçtikçe çoğaltıyorum. 6 senedir bu eşyaları topluyorum. Şuan bende antika olarak gaz lambası, lüks lambası, fener, deniz feneri, vazolar gibi birçok eşya bulunuluyor" dedi.

"Önceden kendimiz kullandık, şimdi de sergiliyorum"

Çok fazla çırak yetiştirildiğini aktaran Şengür, "Şimdi tek başıma çalışıyorum, çırak da bulamıyorum. 3 kızım var. Onlar da bu koleksiyonu beğeniyorlar. Benden sonra bu eşyalar kızlarıma kalacak. Bu eşyalar arasında babamın babasından kalma bir kırma tüfek var. Dedemden kalma kamalarım var. 5 tane kılıcım var. Hepsi bana hediye hatıra kaldı. Önceden kendimiz kullandığımız gaz lambaları var. Onlar da benim için çok değerlidir. Önceden kendimiz kullandık, şimdi de sergiliyorum. Eskiden gaz lambası kullanıyorduk. Düğünlerde ise lüks lambası kullanılırdı. Herkeste olmazdı, sadece bir evde bulunurdu. Bütün köy yararlanırdı. Bundan dolayı da eski şeylere merakım var. Gençlik gelsin görsün" dedi.

Hobi olarak başladı, terzi dükkanını müzeye çevirdi
Hobi olarak başladı, terzi dükkanını müzeye çevirdi
Hobi olarak başladı, terzi dükkanını müzeye çevirdi

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Elazığ, Silah, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hobi olarak başladı, terzi dükkanını müzeye çevirdi - Son Dakika


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