Hobi olarak başladığı tezhip sanatında çalışmalarıyla usta sanatçılara taş çıkarıyor
HATAY - Hatay'da yaşayan Halil Uyan, hobi olarak başladığı tezhip sanatını yoğun emekle birlikte profesyonel bir işe dönüştürdü. Uyan, hobi olarak başladığı sanatta özel siparişler alıyor ve sergilere katılıyor.
Reyhanlı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki sınıf öğretmeni Halil Uyan, 2010 yılında halk eğitim merkezinde tezhip sanatı kursuna yazıldı. Hobi olarak başladığı sanatla kendini özdeşleştiren Uyan, 7 yıl boyunca eğitimini sürdürdü. Kendini geliştirmeyi sürdüren ve çalışmalarıyla ön plana çıkan Uyan, 7 yıllık bir eğitimin ardından özel siparişler alarak sanatını ulusal ve uluslararası alana taşıdı.
Tezhip sanatına hobi olarak başladığını söyleyen Uyan, "Hatay Reyhanlı'da sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bir yandan da tezhip sanatıyla meşk etmekteyim. Tezhip sanatına 2010 yılında eşimi Halk Eğitim Merkezi müdürlüğüne bir kursa yazdırmaya götürmüştüm. Sonrasında da tek açılan kurs tezhip sanatıydı. O şekilde başladık. 7 yıl eğitim aldıktan sonra bir süre de özel siparişlerle devam ettim. Şu anda hobi olarak başladığım sanat yoğun emek ve çalışma sonucunda bir nevi benim işime dönüştü diyebiliriz. Siparişlerimizi alıyoruz, çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Sergilerimize çıkıyoruz. Bir yandan da eğitim hayatına devam ediyoruz" dedi.
Tezhip sanatında eserin ortaya çıkma süreci hakkında bilgi veren Uyan, "Öncelikle nasıl olacağına yönelik biz bir desen tasarlıyoruz. Genellikle hat yazılarının etrafını süslüyoruz. Önümüze hat yazısı geldikten sonra onun ölçülerini alıyoruz. Ölçülerini aldıktan sonra desenin tasarım aşamasına geçiyoruz. Yoğun uğraş ve emek gerektiren bir sanat hata kabul etmeyen bir sanat. Bunu yaparken çok fazla emek sarf ediliyor. Bu sanatı yaparken düşünce ve davranışın da orada olması gerekiyor. Başka şeylerle kafanın meşgul olmaması gerekiyor ki hata yapmayalım. Ama yoğun bir çalışma sonucunda da herkesin başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Bir eseri yapmamız büyüklüğüne göre değişiyor. En ufak eser parçamız A4 kağıdın da bir boyutu ele alacak olursak 1 hafta gibi bir aşama da bitiyor. Eser büyüdükçe yapım süresi aşaması ve süresi değişiyor. Bizim en büyük işlerimiz bitim aşaması olan işlerimiz Hilye-i Şeriflerdir. Hilye-i Şerifler özel eserler olduğu için bunların yapımı 1 yıla kadar buluyor. Yaptığım çalışmalar ile bir çok ulusal sergiye katıldık. Bu sayede bir çok sergiye katıldığımız için ulusal ve uluslararası bir çok satışımız oldu. Yaptığımız eserleri birçok müze için restorasyon amaçlı satın aldılar. Yurtdışı satışımız olarak Almanya oldu. Bir eserin tasarım aşaması 5 gün sürüyor. Ne yapacağıma dair fikirler sürekli kafada dolanıyor. Bu süreçte ilham vermesi amaçlı birçok kitap inceleniyor. Çizim aşaması başlıyor. 10 ya da 15 gün gibi bir süreç oluyor. Daha sonra bunun kağıda aktarımı ve uygulama aşaması geliyor" ifadelerini kullandı.
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