Hocalar ve Öğrenciler Sergisi Milas'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Hocalar ve Öğrenciler Sergisi Milas'ta

27.07.2025 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası'nın 'Hocalar ve Öğrenciler' sergisi, Milas Şubesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan derlenen "Hocalar ve Öğrenciler" başlıklı seçki Türkiye İş Bankası Milas Şubesi'nde sergilendi.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri"nin ikinci durağı, Muğla'nın Milas ilçesi oldu.

Türkiye İş Bankası Milas Şubesi'nde ziyaret edilen sergide, Türk resim sanatının üç önemli temsilcisi Milas doğumlu Turan Erol ile Güzel Sanatlar Akademisi'nden hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nden öğrencisi Yalçın Gökçebağ, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nda bulunan resimleriyle yer aldı.

"Hocalar ve Öğrenciler" başlıklı sergi, bireysel sanat yolculuklarıyla kendi kuşaklarında öne çıkan bu sanatçıların Anadolu'yu merkeze alan yaratıcı bakış açılarını izleyicilerle paylaşırken, sanatın kuşaklar arasındaki sürekliliğine de ışık tuttu.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in konuşmasıyla açılan sergide sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal sanatçılar ve eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergide ayrıca minik sanatseverler için atölye çalışmaları düzenlendi.

Bugün 2 bin 800 esere ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nun önemli bir bölümü, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hocalar, Kültür, Sanat, Yaşam, Milas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hocalar ve Öğrenciler Sergisi Milas'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

13:23
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
12:34
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
12:13
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor
Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
12:08
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 14:48:18. #7.12#
SON DAKİKA: Hocalar ve Öğrenciler Sergisi Milas'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.