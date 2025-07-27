Hocalar ve Öğrenciler Sergisi Milas'ta

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan derlenen "Hocalar ve Öğrenciler" başlıklı seçki Türkiye İş Bankası Milas Şubesi'nde sergilendi.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri"nin ikinci durağı, Muğla'nın Milas ilçesi oldu.

Türkiye İş Bankası Milas Şubesi'nde ziyaret edilen sergide, Türk resim sanatının üç önemli temsilcisi Milas doğumlu Turan Erol ile Güzel Sanatlar Akademisi'nden hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nden öğrencisi Yalçın Gökçebağ, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nda bulunan resimleriyle yer aldı.

"Hocalar ve Öğrenciler" başlıklı sergi, bireysel sanat yolculuklarıyla kendi kuşaklarında öne çıkan bu sanatçıların Anadolu'yu merkeze alan yaratıcı bakış açılarını izleyicilerle paylaşırken, sanatın kuşaklar arasındaki sürekliliğine de ışık tuttu.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in konuşmasıyla açılan sergide sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal sanatçılar ve eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergide ayrıca minik sanatseverler için atölye çalışmaları düzenlendi.

Bugün 2 bin 800 esere ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nun önemli bir bölümü, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.