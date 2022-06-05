Hollanda'da Anadolu Festivali'ne binlerce kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da Anadolu Festivali'ne binlerce kişi katıldı

05.06.2022 20:00
Hollanda'da Anadolu Festivali'ne binlerce kişi katıldı

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Anadolu Festivali'ne, Avrupa'da yaşayan Türklerin yanı sıra farklı ülkelerden on binlerce kişi ilgi gösterdi.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Anadolu Festivali'ne, Avrupa'da yaşayan Türklerin yanı sıra farklı ülkelerden on binlerce kişi ilgi gösterdi.

Markad Vakfı tarafından Amsterdam'da Türklerin yoğun yaşadığı Osdorp Staspark'ta organize edilen festival, dört gün boyunca birçok etkinliğe sahne oldu.

Katılımcılar festival kapsamında tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, ebru, hat ve cam üfleme sanatı, mehter ve halk oyunları gösterileri gibi çok sayıda etkinliği izleme imkanı buldu.

Festivalde, Türk kahvesinden tatlılara, gözlemeden dönere, simit ve lokmadan mantıya kadar Türk mutfağından çok sayıda lezzetin yanı sıra Hollanda firmalarınca da ülkeye özgü tatlıların satışı yapıldı.

Etkinlikte Dr. Savaş Şafak Barkçin, Hatayi İnanç, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da katılımcılarla sohbet edip, kitaplarını imzaladı.

Festivalde Türk kültüründen örnekler tanıtılıyor

Anadolu Festivali Genel Koordinatörü Kürşat Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali düzenlemekteki amaçlarının Anadolu kültürünü Avrupalılara tanıtırken Avrupa'da yaşanan Türklere de bu kültürü hatırlatmak olduğunu söyledi.

Murat, "Hollanda'da haziran ayı farklı temalarda etkinliklerin düzenlendiği bir festival sezonu. Biz de kendi kültürümüzü en iyi şekilde Hollanda'ya tanıtarak kendimizi Avrupalılara daha iyi anlatmış olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Katılımdan oldukça memnun olduklarını dile getiren Murat, "Festivale Hollanda'daki Türklerin yanı sıra Belçika, Almanya, Danimarka ve İngiltere gibi birçok ülkeden ziyaretçi katıldı. İlk üç gün ortalama on binin üzerinde ziyaretçi stantları gezdi." bilgisini verdi.

Amsterdam'da yaşayan 12 yaşındaki Nevzat Sabah, Türkiye'ye gelmiş gibi hissettiğini belirterek "Festivaldeki oyun alanları çok güzel, yazın Türkiye'ye gitmemize 2 ay var ama şimdiden çok heyecanlandım." dedi.

Festivalde, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın karakterlerinin tiyatro gösterisini çok beğendiğini söyleyen 11 yaşındaki Taha Yasir Ammar da "Burası çok eğlenceli bir yer, her gün gelmeye çalışacağım." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Aliağa'daki 2Teker Festivali'ne 5 bine yakın motosiklet ve bisikletli katıldı Aliağa'daki 2Teker Festivali'ne 5 bine yakın motosiklet ve bisikletli katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray Bilim Festivali'ne katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray Bilim Festivali'ne katıldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hollanda'da Anadolu Festivali'ne binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 20:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da Anadolu Festivali'ne binlerce kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement