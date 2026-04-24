Denizli'nin Honaz ilçesinde bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan Tohum Takas Şenliği ve Rahvan At Yarışları, son günlerde ülke gündeminde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Tohum Takas Şenliği ve Rahvan At Yarışları etkinliklerinin ertelendiği bildirdi. Açıklamada, son günlerde ülke gündeminde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle etkinliklerin ileri bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Başkan Kepenek, tüm vatandaşlara duyurulan açıklamada aydınlık ve huzur dolu günler temennisinde bulunarak, etkinliklerin yeni tarihinin ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti. - DENİZLİ
Son Dakika › Kültür Sanat › Honaz Tohum Takas Şenliği ve Rahvan At Yarışları, ülke gündeminde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ertelendi - Son Dakika
