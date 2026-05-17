Hülya Koçyiğit, 'Şoför'ü 50 Yıl Sonra Yeniden Canlandırdı

17.05.2026 21:31
Hülya Koçyiğit, Sivas Festivali'nde 1976 yapımı 'Şoför' filmindeki sahneyi yeniden canlandırdı.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, 3. Sivas Uluslararası Film Festivali'nde 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini 50 yıl sonra yeniden canlandırdı. Sivas Valiliği tarafından hazırlanan nostaljik çalışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hülya Koçyiğit'in 1976 yapımı 'Şoför' filmindeki unutulmaz sahnesi, yarım asır sonra Sivas'ta yeniden hayat buldu. 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas'a gelen Türk sinemasının dört yapraklı yoncası arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından özel bir çalışma hazırlandı. Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Koçyiğit, 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı. Çekimlerde filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak, Sivas caddelerinde geçmişin izleri yeniden yaşatıldı.

"Hafızalara kazınan sahne yeniden yaşadı"

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı. 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı" ifadelerine yer verildi.

Nostaljik dokusuyla dikkat çeken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Çorlu'da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
