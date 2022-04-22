Hurma çekirdekleriyle yapılan takılarla "Kutsal Meyve" adlı sergi düzenlendi - Son Dakika

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kuyumculuk teknolojisi alanınca hurma çekirdeklerinden yapılan takılarla hazırlanan "Kutsal Meyve" adlı sergi, başkentte ziyaretçilerini ağırladı.

Resim Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda, 14 Nisan'da gerçekleştirilen serginin açılışı, Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa tarafından yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının ney dinletisi sunduğu etkinlikte, davetlilere hurma ve nazarlıktan oluşan hediye paketi de verildi.

Kuyumculuk Teknolojisi Alan Şefi Figen Öztürk, katılımcılara serginin temasıyla ilgili bilgi aktardı.

Bugün son ziyaretçilerini ağırlayan sergiye, vatandaşların yanı sıra öğrenci grupları da ilgi gösterdi.

Enstitü Müdürü İlknur Koçbıyık da hurmanın, İslam kültüründe önemli bir yeri ve ramazanın vazgeçilmezi olduğunu belirterek, hurma çekirdekleriyle hazırlanan sergide emeği geçenlere teşekkür etti.