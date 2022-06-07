Hüsamettin Koçan 'Ayağımdaki Diken'i, pastalı Mona Lisa saldırısını ve İstanbul'daki Şahmeran'ları anlattı - Son Dakika
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Hüsamettin Koçan 'Ayağımdaki Diken'i, pastalı Mona Lisa saldırısını ve İstanbul'daki Şahmeran'ları anlattı

07.06.2022 10:44

12 Haziran'a kadar devam edecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen etkinliklerden biri de Baksı Müzesi kurucusu ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 'Ayağımdaki Diken' sergisi.

12 Haziran'a kadar devam edecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen etkinliklerden biri de Baksı Müzesi kurucusu ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 'Ayağımdaki Diken' sergisi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 Haziran- 28 Temmuz arasında görülebilecek olan sergi için Koçan, T24'ten Berna Abik'in sorularını yanıtladı.

Koçan; öz yaşamını konu edinen sergisini, pastalı Mona Lisa saldırısı kendi başına gelirse ne yapacağını ve İBB'nin 34 Şahmeran heykeli yerleştirmesi hakkındaki fikirlerini anlattı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Hüsamettin Koçan, Mona Lisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hüsamettin Koçan 'Ayağımdaki Diken'i, pastalı Mona Lisa saldırısını ve İstanbul'daki Şahmeran'ları anlattı - Son Dakika

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