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Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı - Son Dakika

Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı

17.12.2021 08:54

Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı Esenler Belediyesi, Türk İslam Mutasavvıfı şair ve düşünür Hz. Mevlana'nın vefatının 748. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Türk İslam Mutasavvıfı şair ve düşünür Hz. Mevlana'nın vefatının 748. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Esenler Belediyesi tarafından Türk İslam Mutasavvıfı şair ve düşünür Hz. Mevlana'nın vefatının 748. yıl dönümü nedeniyle Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda oyuncu Sencer Olgun şiirler seslendirdi. Program, Fatih Aydın'ın tasavvuf musikisi icrasının ardından Semazen Okulu'nda eğitim gören 80 öğrencinin sema devranıyla devam etti. Düzenlenen törene katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hz. Mevlana'nın medeniyet inşasında ve ihyasında topluma karşılık bulmuş önemli bir eğitmen olduğunu söyleyen Göksu, "Hz. Mevlana bu toprakların gerçekten medeniyet inşasında ve ihyasında ve özellikle de çok önemli bir mürebbi olarak toplumumuzda karşılık bulmuş önemli bir eğiticimizdir. Bunun içindir ki Mevlana'nın hayatını okuduğumuzda ve anladığımızda onun hayatının bütün boyutlarını şöyle irdelediğimizde bize söylediği çok anlamlı mesajlar vardır. Bazen edebi öğretir bazen ilmi, iyiyi öğretir. Bazen gerekçeyi anlatır. Bazen de gelecekle beraber aslında sonsuz bir hayat olan ahiret yurdunu anlatır. Ben bugün bu organizasyonu gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürümüze İmam Hatip öğrencilerimize ve hocalarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı
Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı
Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı
Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı

Esenler, mevlana, İslam, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hz. Mevlana vefatının 748. yıl dönümünde Esenler'de anıldı - Son Dakika


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