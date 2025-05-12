İbrahim Erkal, 8. Yıl Dönümünde Erzurum'da Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İbrahim Erkal, 8. Yıl Dönümünde Erzurum'da Anıldı

İbrahim Erkal, vefatının 8. yıl dönümünde Erzurum'da gerçekleştirilen anma konserinde şarkılarıyla anıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, sanatçının eserleri Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu tarafından seslendirildi.

12.05.2025 10:26  Güncelleme: 10:34
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İbrahim Erkal sevgisi salona sığmadı

ERZURUM - İbrahim Erkal, vefatının 8. yıl dönümünde memleketi Erzurum'da şarkılarıyla anıldı.

Palandöken Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde "İbrahim Erkal Anma Konseri" gerçekleştirildi. Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'in eserleri, belediyenin Türk Musikisi Topluluğu'nca seslendirildi. Erkal, 10 Ekim 1966'da Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi. Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, 12 Nisan'da tedavi altına alındı. Sanatçı, 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Vatandaşlar salona sığmadı

Yoğun ilgi gösterilen konserde bazı vatandaşlar yerde oturarak şarkılara eşlik etti. Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, yaptığı konuşmada "Bu salonda çok programa katıldım. Ancak ilk defa bu kadar kalabalık olduğunu gördüm" dedi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar İbrahim Erkal'in yeri doldurulmaz birisi olduğunu ve onu rahmetle andıklarını belirterek, "Sözüyle, sazıyla, bestesiyle ve yorumuyla ender bulunabilecek nadir isimlerden birisiydi. O sanat dünyamızda çok önemli işler yaptı. Türk sanatına ve müzik hayatına kazandırdığı çok büyük eserler var. Dinleyince her daim kalbimiz titriyor, kimi zaman neşeleniyor, kimi zaman hüzünleniyoruz. Bu onun maharetinin büyüklüğüne delalet ediyor." Şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur ve vatandaşlar katıldığı konserde zaman zaman rahmetli İbrahim Erkal'in konuşmalarından ve söylediği şarkılardan da kesitler verildi. Bu anlarda salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İbrahim Erkal, 8. Yıl Dönümünde Erzurum'da Anıldı - Son Dakika

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