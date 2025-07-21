İEÜ Mezunu Korece Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

İEÜ Mezunu Korece Yarışmasında Birinci Oldu

İEÜ Mezunu Korece Yarışmasında Birinci Oldu
21.07.2025 12:54
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Aybüke Cihan, Korece Yarışması'nda birinci olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni gururlandırdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans için Güney Kore'yi tercih eden Aybüke Cihan, The Korea Times gazetesinin düzenlediği Korece Konuşma Yarışması'nda birinci oldu.

İEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nde eğitim alan 25 yaşındaki Cihan, mezuniyetinden önce İEÜ ile Hallym Üniversitesi arasındaki ikili anlaşma kapsamında misafir öğrenci olarak Güney Kore'ye gitti.

Eğitimi sırasında Güney Kore'yi çok seven Cihan, mezuniyetinin ardından akademisyenlerinin yönlendirmeleriyle yüksek lisans için de bu ülkeyi tercih etti.

Kore Üniversitesi'nde "dil bilimi" alanında eğitimini sürdüren Cihan, The Korea Times gazetesinin düzenlediği, Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Korece Konuşma Yarışması'na (Korean Speaking Contest)" katıldı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki kültürel yakınlıkları konu alan konuşmasının video kaydını yarışmaya gönderen Cihan, Koreceye hakimiyeti ve etkili ifade gücüyle fark yaratarak birinciliğe ulaştı.

"Ödüle ulaştığım için mutlu ve gururluyum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yüksek lisans öğrencisi Aybüke Cihan, yarışmanın formatı gereği bir konunun belirlendiğini, bunun için de Türk ve Kore kültürü arasındaki yakınlıkları anlatmayı tercih ettiğini belirtti.

Türk ve Kore kültürünün benzer yönlerine değinen Cihan, "Buradaki aile bağları ve insanların kurduğu sıcak iletişim, bizim kültürümüze benziyor. Konuşmamda Türk kültüründen de örnekler vererek bir video kaydı aldım. Ardından da bunu yarışmaya gönderdim. Ödül alacağıma, yarışmadan başarıyla çıkacağına inanıyordum. Bu yarışma, benim gibi yabancı ülkeden Güney Kore'ye gelen öğrenciler için oldukça değerli ve prestijli. Ben de ödüle ulaştığım için mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

Dilin sadece kelimelerden ibaret olmadığına dikkati çeken Cihan, şu değerlendirmede bulundu:

"Her sesin bir kültürü ve ruhu taşıdığını biliyorum. Korece öğrenmeye başladığımda aynı zamanda Kore halkının tarihini, değerlerini ve duygularını da öğrenmeye başladım. Bu esnada da dilin sadece iletişim kurmak için değil anlamak, empati ve bağ kurmak için de çok önemli olduğunu anladım. Korece konuşmak, bana yalnızca bir dil değil ikinci bir yürek, ikinci bir memleket ve sayısız dostluk kazandırdı."

Cihan, Güney Kore halkının Türkleri çok sevdiklerini, bu anlamda ülkede hiç yabancılık çekmediğini, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İEÜ Mezunu Korece Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika

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