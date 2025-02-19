İGA'nın Yüzleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İGA'nın Yüzleri Sergisi Açıldı

İGA\'nın Yüzleri Sergisi Açıldı

İstanbul Havalimanı'nda yer alan sergi, 100 yolcunun portreleriyle kültürel çeşitliliği vurguluyor.

19.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda " İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim" fotoğraf sergisi açıldı.

İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yer alan kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri tarafından hayata geçirilen "İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim-The Faces of iGA/I Am Where I Stand" adlı fotoğraf sergisinde, havalimanından seyahat eden farklı kültürlerden 100 yolcunun portresi yer alıyor.

Serginin küratörlüğünü yapan İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülveli Kaya, havalimanında görevli gazetecilere, sergiyi, diğer fotoğraf sergilerinden ayıran özelliklerin bulunduğunu söyledi.

Kaya, serginin bir kavram etrafında düzenlendiğini ve farklı portrelerin yer aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sergide boy, yarım boy ve grup portreleri var. Bazı fotoğraflara müdahaleler yapıldı. Bazıları yan yana getirildi. Sergi, temelde bastığım yerde kavramı üzerinde oturmaktadır. Bu da bizi ufuk çizgisi üzerinde okumaya götürüyor. Fotoğraflar İGA Art ekibi tarafından çekildi ve kişilerin yazılı izinleri alındı."

Kaya, serginin izleyiciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını aktararak, birçok yolcunun sosyal medya üzerinden kendisini eklediğini ve sergiye dair olumlu yorumlar paylaştığını bildirdi.

Sergi, havalimanının, aynı gökyüzünün altında, aynı yeryüzünün üzerinde birbirinden habersiz farklı olan dünyaları birbirlerine bağlama vasfının altını çiziyor. Sergideki her bir portre, dünyanın çeşitli yerlerine uzanan umut, heyecan ve keşif dolu anıların bir yansıması olarak tanımlanıyor.

"İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim" fotoğraf sergisi, 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Kültür Sanat, Etkinlik, Turizm, Kültür, Sanat, İGA, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İGA'nın Yüzleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: İGA'nın Yüzleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.