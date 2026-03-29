İKÇÜ Film Festivali Finalistleri Açıklandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) ikinci kez düzenlediği İKÇÜ Film Festivali'nin finalistleri açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 20-25 Nisan'da gerçekleştirilecek festivalde kısa kurmaca, kısa belgesel, öğrenci filmleri ve animasyon ve yapay zeka kategorilerinde büyük ödül için yarışacak filmler belirlendi.

Kısa kurmaca kategorisinde Semih Ellialtı'nın "Galaksinin Tezenesi", Tülay Türken'in "Halikya", Osman Emre'nin "Kanlıbahçe", Mehmet Oğuz Yıldırım'ın "Kudret", Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek", Mert Yaran'ın "Renklerin Adaleti" ve Özer Aslan'ın "Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz" filmleri yer alıyor.

Kısa belgesel kategorisinde Erhun Altun'un "Bir Tutkunun Hikayesi", Ceyhun Bağcı ve Mehmet Köprü'nün "Bir Dönüşüm Hikayesi", Buğra Mert Alkayalar'ın "Bocuk: Kadim Bir Ritüel", Mert İzgi'nin "Eski Sevgili", Ragıp Taranç'ın "Giovanni'nin İzmir'i", Ali Rıza Avcı'nın "Katran", Yalçın Çiftçi'nin "Pirlerin Düğünü" ve Gülşah Ferrah Polat'ın "U-Tube Krallığı" filmleri finalist oldu.

Öğrenci filmleri kategorisinde Semanur Kerim'in "Ateşle Yükselenler", Hasan Hüseyin Korkmaz'ın "Antioch Milad" ve "Seni Görebilecek Miyim Anne?", Mert Kartal'ın "Beyaz Karlar Altında", Onur Sürek'in "Çukurova'nın Kara Ekmeği", Baran Sırlıbaş'ın "Sükut", Deniz Mıdık'ın "Umrumda Değil", Yusuf Tağ'ın "101: Bir Başka Nihilist Bilim Kurgu Kısası" ve Ali Fuat Asker'in "13 Yıl Bir Ömür" filmleri yarışacak.

Animasyon ve yapay zeka kategorisinde ise Çağrı Erdoğdu'nun "Ailem", Ali Rıza Ateş'in "Bir Tas Su ve Pembe Battaniye", Erkan Ceylan'ın "Doğanın Sesi Ol ve Otobüsler", Melih Tokmak'ın "Geçmişin Gölgesinde Kasaba", Mussa Muhammd Silika'nın "Super Bro" ve Didem Tütüncü'nün "Zamanın Eşiği" filmleri bulunuyor.

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenlerle söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.