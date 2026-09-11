İki müzehhibenin 'İki Fırça Bir Ahenk' tezhip sergisi Hünkar Kasrı'nda ziyarete açıldı - Son Dakika
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İki müzehhibenin 'İki Fırça Bir Ahenk' tezhip sergisi Hünkar Kasrı'nda ziyarete açıldı

İki müzehhibenin \'İki Fırça Bir Ahenk\' tezhip sergisi Hünkar Kasrı\'nda ziyarete açıldı
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Müzehhibeler Ayşe Gülcan Özbalak ve Zeynep Üstün'ün eserlerinden oluşan 'İki Fırça Bir Ahenk' tezhip sergisi, İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Müzehhibeler Ayşe Gülcan Özbalak ve Zeynep Üstün'ün eserlerinden oluşan 'İki Fırça Bir Ahenk' tezhip sergisi, İstanbul Ticaret Odası Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyarete açıldı.

Müzehhibeler Ayşe Gülcan Özbalak ve Zeynep Üstün'ün çalışmalarının yer aldığı 'İki Fırça Bir Ahenk' tezhip sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılış törenine İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İTO Meclis Başkanı Erhan Erken'in yanı sıra Özbalak ve Üstün ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Hünkar Kasrı'nda düzenlenen sergilerle geleneksel sanatları günümüzle buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Tezhip sanatının medeniyet ve Kur'an kültürüyle olan ilişkisine değinen Avdagiç, "Medeniyetimizin her anında Kur'an ve onun nurunun yansımaları var. Tezhip sanatı bu nuru bizlere sunan bir yerde duruyor. Bu kıymetli sanat, çok büyük bir sabır ve emek istiyor" dedi.

Tezhip sanatının sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayan Avdagiç, sanatçıların ortaya koyduğu eserlerin bu emeğin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İTO Meclis Başkanı Erhan Erken de Hünkar Kasrı'nın çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirtti. Tezhip kelimesinin Arapça kökenli olduğunu ve "altın, altınla süslemek" anlamına geldiğini aktaran Erken, geleneksel sanatların önemine dikkati çekti. Erken, iki müzehhibenin eserlerini sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Müzehhibe Ayşe Gülcan Özbalak, tezhip sanatının geleneksel sanatlar arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, sanatın aktarılmasında hoca-talebe ilişkisinin önem taşıdığını dile getirdi. Kendi sanat yolculuğunda hocalarının büyük emeği bulunduğunu söyleyen Özbalak, sergide yer alan eserlerin hazırlanmasında sabır ve emek gösterdiklerini ifade etti.

Müzehhibe Zeynep Üstün ise serginin tezhip sanatına katkı sağlamasını temenni etti. Tezhibin geçmişten bugüne aktarılan bir sanat olduğunu belirten Üstün, eserlerini tarihi Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerin beğenisine sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üstün, "Tezhip bizler için inceliğin ve zarafetin bir örneği" diye konuştu.

Geleneksel Türk ve İslam sanatlarından tezhip örneklerinin yer aldığı sergi, 30 Eylül'e kadar İstanbul Ticaret Odası Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İki müzehhibenin 'İki Fırça Bir Ahenk' tezhip sergisi Hünkar Kasrı'nda ziyarete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki müzehhibenin 'İki Fırça Bir Ahenk' tezhip sergisi Hünkar Kasrı'nda ziyarete açıldı - Son Dakika
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