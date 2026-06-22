İkizlerin Çifte Mutluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkizlerin Çifte Mutluluğu

İkizlerin Çifte Mutluluğu
22.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Boz, ikiz doğduğu doktorun kucağına verdiği ikiz bebekleriyle mutluluk yaşadı.

Konya'da 30 yıl önce ikiz olarak dünyaya gelen Ayşe Boz, ikiz bebeklerinin de kendi doğumunu gerçekleştiren doktor tarafından kucağına verilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Çocuk sahibi olmak isteyen Ayşe Boz, bir sağlık problemi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar'a başvurdu.

Tüp bebek tedavisinin ilk denemesinde olumlu sonuç alan Boz, ikiz bebeği olacağını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadı.

Kendisi de ikiz kız kardeş olan Ayşe Boz, hastanede gerçekleşen doğumun ardından yenidoğan servisinde bir süre tedavi gören Defne ve Doğan isimli bebekleriyle taburcu edildi.

"Hikayemiz böyle çifte sürprizle başlamış"

Ayşe Boz (30), AA muhabirine, unutulmaz anılar biriktirdiklerini söyledi.

Annesiyle başlayan sürecin kendisiyle devam ettiğini anlatan Boz, "Annem mide şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenmiş. Ali hoca muayene sonrası hamile olduğunu söyleyince annem bayılmış. Hoca bebekler ikiz deyince, annem tekrar bayılmış. Babam da ısrarla bir daha bakmasını istemiş. Hikayemiz böyle çifte sürprizle başlamış." diye konuştu.

"Hamileyken ikiz olacağını hissediyordum"

Boz, eşinin ikiz bebek çok istediğini belirterek, "Ailemde ikiz çok. Hamileyken ikiz olacağını hissediyordum. Başta bir şok yaşadık ama sonra her şey çok güzel ilerledi. Dünyaya gözlerimi açtığımda gördüğüm ilk insanlardan biri Ali hocaydı. Şimdi benim çocuklarım da aynı şeyi yaşadı. Her kontrolde Ali hocam asistanlarına bu hikayeyi gülerek anlatırdı. Çocuklarıma bırakabileceğim en güzel anı bu oldu." ifadelerini kullandı.

"Çok sık rastlanacak bir durum değil"

Prof. Dr. Acar, meslek hayatında kendisini en çok duygulandıran olaylardan birini yaşadığını dile getirdi.

Hastalarıyla zamanla bir aile gibi olduklarını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Yıllardır aynı yerde çalışınca önce annelerin doğumunu yaptırıyorsunuz, sonra onların çocuklarının büyümelerine ve ileride gebelik süreçlerine tanıklık ediyorsunuz. Bu yüzden olayları bir bütün olarak görüyorsunuz. Hastayla zamanla bir bağ oluşuyor. Daha önce tedavi ettiğimiz kişilerin çocuklarını doğurtmak çok sık başımıza geliyor. Annesinin ikiz doğumunu gerçekleştirdiğimiz ve elimizde büyüyen bir bebeğin yıllar sonra yine ikiz gebelikle bize gelmesi ve bu kez onun ikiz bebeklerini dünyaya getirmemiz çok sık rastlanan bir durum değildir."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ali Acar, Hastane, Sağlık, Bebek, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İkizlerin Çifte Mutluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti
Antalya’da YKS’ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara’da tutuklandı Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
10:38
Süleyman Yağcı’dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:22
Ülke tarihinde bir ilk Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 11:59:57. #7.12#
SON DAKİKA: İkizlerin Çifte Mutluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.