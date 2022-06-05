İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler - Son Dakika
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İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler

05.06.2022 15:12

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğünce "Dünya Çevre Günü Etkinlikleri" kapsamında çeşitli panel ve sergiler düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğünce "Dünya Çevre Günü Etkinlikleri" kapsamında çeşitli panel ve sergiler düzenlendi.

Üniversite kampüsünde bulunan Mavi Salon'da yapılan "İklim Değişikliği" paneliyle başlayan etkinlik kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünce hazırlanan "Atıktan Sanata" heykel sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Heykel bölümündeki akademisyen ve öğrencilerin metal, kağıt, plastik, deriden yaptığı çanta, kaplumbağa, at ve insan heykeli gibi ürünler katılımcıların ilgisini çekti.

Programın açılış konuşmalarında söz alan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, yerel yönetimlerde hayata geçirdikleri katı atıkların dönüşümü ile doğa dostu projeler hakkında bilgi verdi.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, AA muhabirine, 5 Haziran'da yapılan etkinliklerin temel amacının çevresel farkındalık oluşturulmak olduğunu aktardı.

Çevresel problemlerin önemli bir boyuta ulaştığını, farklı iklimlerin aynı anda yaşandığına dikkati çeken Ceylan, şöyle konuştu:

"Panellerimizin amacı her bir hocamız iklim değişikliğine farklı bir bakış açısından yaklaşacak. İklim değişikliğinin sebepleri neler, eko sistemde oluşturduğu felaketler neler ve nasıl başa çıkılır. Artı insan olarak nasıl başa çıkarız. İklim değişikliğine karşı dünya ülkeleri neler yapmalı. Ana tema radikal iklim değişiklikleri. Her bir hocamız farklı bir bakış açısından yaklaşacak konuya. Sebep sonuç ve nasıl başa çıkacağımızı anlatacağız. Ayrıca panellerin yanı sıra farklı etkinliklerde olacak. Dünya da çöp olan bir şey yok. Her şey geri kazanılır. Dünya ve Türkiye artık doğrusal ekonomiden, döngüsel ekonomiye geçmiş durumda."

Ceylan, açılan sergiyle de her türlü atığın değerlendirilebilir olduğunun heykel bölümündeki akademisyenler ve öğrenciler tarafından tüm dünyaya gösterildiğini belirtti.

İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler
İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler
İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler
İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler

YORUMLAR
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PTT'den 'Dünya Çevre Günü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT'den 'Dünya Çevre Günü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, İklim Değişikliği, Dünya Çevre Günü, Araştırma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İklim değişikliği ve çevre bilinci için atıkları sanata dönüştürdüler - Son Dakika

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