İncirliova'da bahar şenliği çocukların neşesiyle gerçekleşti - Son Dakika
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İncirliova'da bahar şenliği çocukların neşesiyle gerçekleşti

İncirliova\'da bahar şenliği çocukların neşesiyle gerçekleşti
03.06.2026 16:54  Güncelleme: 16:55
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet İlkokulu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Bahar Şenliği, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kültür Park Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet İlkokulu ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Bahar Şenliği, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Hürriyet İlkokulu ile İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün iş birliğinde organize edilen Bahar Şenliği, Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve okul hayatlarını daha keyifli hale getirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar hem çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi hem de arkadaşlarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Geleceğin teminatı olan çocukların eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için her zaman desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirten İncirliova Belediyesi ise paylaşımında "Hürriyet İlkokulumuz ile İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün iş birliğinde düzenlenen Bahar Şenliği etkinliğine Kültür Park Sosyal Tesislerimizde ev sahipliği yaptık. Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için onları desteklemeye her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İncirliova'da bahar şenliği çocukların neşesiyle gerçekleşti - Son Dakika

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