İncirliova\'daki tiyatro oyununa vatandaşlardan yoğun ilgi

İncirliova Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnelenen "Oğluma Kız mı Yok" tiyatro oyunu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İncirliova Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Oğluma Kız mı Yok" adlı tiyatro oyunu vatandaşların katılımıyla sahnelendi. Kültür ve sanatın bir araya getirdiği etkinlikte, izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Oyunda sahne alan sanatçılar Hakter Balaban, Şehnaz Dilan, Ortans Kıvanç, Tolga Öz, Didem Aksu ve Şevval Bozkurt, performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Konu ile ilgili İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve bu güzel akşamda bizlere birlikte olan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlçemizin sosyal hayatını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeye, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye ve her yaştan hemşehrimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN