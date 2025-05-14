İnegöl'de Otizmli Çocukların Sanat Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İnegöl'de Otizmli Çocukların Sanat Sergisi

Otizmli Ali Doğan ve Teslime Karacalı'nın yağlıboya tabloları İnegöl'de sergilendi.

14.05.2025 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otizmli Ali Doğan (12) ile Teslime Karacalı'nın (14) yağlıboya tabloları açılan sergiyle, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İnegöl ilçesi Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Ali Doğan ve Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Teslime Karacalı'nın yaptığı yağlıboya resimler, İnegöl Belediyesi sergi salonunda vatandaşlarla buluştu. Sergi açılışında konuşan Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Teslime Karacalı, "Boncuk resim sanatıyla ilgileniyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Sergimde sizlere kendi ellerimle yaptığım eserleri paylaşmak istedim. Bu çalışmaların her birini severek ve sabırla, özenle hazırlandım. Boncuklarla çalışmak mutluluk veriyor hem de kendimi ifade etme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda bu hafta Engelliler Haftası. Arkadaşımla burada engelli bireyleri de temsil ettiğimiz için bizim adımıza çok özel bir sergi oldu. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime ve bu sergiye katkı sağlayanlara çok teşekkür ederim. Sanatın engel tanımadığını hep birlikte gösterdiğimizi düşünüyorum. Umarım eserlerimi beğenirsiniz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

'DUYGULARIMI RESİMLERLE ANLATMAK DAHA KOLAY'

Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Ali Doğan da "Bugün burada çizdiğim resimleri gösterme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Resim yapmak benim için bir öğün gibi. Renklerle oynamayı ve hayal ettiklerimi kağıda çizmeyi çok seviyorum. Bu sergideki her resim benim duygularımı, düşüncelerimi anlatıyor. Belki bazen kelimelerle anlatmak zor oluyor. Resimlerle anlatmak daha kolay. Buraya geldiğiniz ve resimlerimi gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni destekleyen öğretmenlerime, anneme ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Engelliler Haftası, Kültür Sanat, Ali Doğan, İnegöl, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İnegöl'de Otizmli Çocukların Sanat Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:14:46. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Otizmli Çocukların Sanat Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.