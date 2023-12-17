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İnönü Üniversitesinde İnce Saz Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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İnönü Üniversitesinde İnce Saz Konseri Düzenlendi

Malatya'daki İnönü Üniversitesinde öğretim üyeleri tarafından düzenlenen ince saz konserinde çeşitli eserler icra edildi. Konserin amacı, ince saz toplulukları kültürünü yaşatmak ve sanatseverlerle buluşturmaktı.

İnönü Üniversitesinde İnce Saz Konseri Düzenlendi
17.12.2023 - 13:56,  Güncelleme: 14:02
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Malatya'daki İnönü Üniversitesinde öğretim üyelerince, ince saz konseri düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Devlet Konservatuvarından öğretim üyeleri, çeşitli eserler icra etti.

Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Giray, amaçlarının Osmanlı'dan bugüne gelen ince saz toplulukları kültürünü yaşatıp sanatseverlerle buluşturmak olduğunu belirterek, "İnşallah bu ince saz konserimizi her sene düzenli yapmayı düşünüyoruz. Depremden sonra Malatya'da insanları hasret kaldığı müzikle buluşturmak istedik." ifadesini kullandı.

Kanunda Zeki Giray, kemanda Dr. Öğr. Üyesi Hayri Akbudak, tamburda Dr. Öğr. Üyesi Orçun Akgün, kemençede Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tuna Çetin, bas gitarda Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, gitarda konservatuvar öğrencisi Hakan Zengin, perküsyonda müzik öğretmeni Gökhan Orhan, öğrenci Emre Keskin, öğrenci Dua Aslan ve öğrenci Barış Öztürk yer aldı.

Programda, "Eylül", "Ferahfeza saz semaisi", "Batı", "Senle can kürdi saz semaisi", "İncecikten bir kar yağar", "Çok aşığın var diyorlar", "Kasım ortadan", "Balat", "Gül dalında öten bülbülün olsam", "Sonbahar nihavend saz eseri", "Bana bir aşk masalından", "Hicaz mandıra" ve "Şehnaz longa" eserleri seslendirildi.

Konseri izleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, öğretim üyelerine çiçek verdi.

Kaynak: AA
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Turgut Özal, Osmanlı, Malatya, Son Dakika

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