İpek Yolu'nda Kültürel Turizmi Artıracak Projeler - Son Dakika
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İpek Yolu'nda Kültürel Turizmi Artıracak Projeler

İpek Yolu\'nda Kültürel Turizmi Artıracak Projeler
12.06.2026 17:17
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Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş'ta tarihi İpek Yolu kültürel mirasının korunarak turizm potansiyeli artırılacak.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın (AKA) desteklediği projelerle Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş'ta tarihi İpek Yolu rotasının kültürel mirası korunarak turizm potansiyeli artırılacak.

Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) koordinasyonunda yürütülecek 2026 Yılı Güdümlü Projeler kapsamında, Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde hayata geçirilecek üç proje için imza töreni düzenlendi. Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan kültürel değerlerin korunması, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesini amaçlayan projeler kapsamında Beypazarı'nda 'İpek Yolu Sanat Sokağı', Nallıhan'da 'İğne Oyaları ve Yöresel Bez Dokumaları Sanat Müzesi', Ayaş'ta ise 'Ayaş İpekyolu Müzesi' hayata geçirilecek.

"İpek Yolu rotasında bulunan ilçelerimizi Ankaralıyla daha fazla tanıştıracağız"

Kalkınmanın yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, "Kalkınma aynı zamanda bir işbirliği, bir dayanışma ortamı sunulmasıdır. Kalkınma tarihi birikimi, hafızayı gün yüzüne çıkarmak demektir. Dolayısıyla bu üç projenin temel amaçları da bunlara hizmet ediyor. Bu yönüyle ilçelerimize bu projelerimizin hayırlı olmasını temenni edeceğim. Bir Ankaralı olarak, sabah uyandığımızda özellikle beyaz yakalıların çok yaşadığı memur kenti Ankara'da hafta sonu bir güzergah oluşturma zorunluluğu olduğunu hissediyorum. Ankaralı, sabah uyandığında yeşille buluşmak istediğinde güzergahını başka şehirlere, başka coğrafyalara yönlendiriyor ama inanıyoruz ki ve biliyoruz ki Kızılcahamam'dan sonrası Nallıhan, özellikle Karadeniz coğrafyası. İdeali sınırları bakımından İç Anadolu'da, o coğrafya bir Karadeniz coğrafyası. Biz yeşille buluşmak istediğimizde sınır değiştirme tercihinde bulunuyoruz. Dolayısıyla tarihi İpek Yolu rotasında bulunan ilçelerimizi Ankaralıyla daha fazla tanıştırma, buluşturma sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hedefimiz Ankara'yı memur kent değil, mamur kent haline getirmek"

Ankara'nın gelişim potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Ankara Üniversitesi Rektörü ve Kalkınma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Necdet Ünüvar, "Yedi başlıkta çalışma başlattık. Yakında onu başta valimiz olmak üzere vekillerimize, kaymakamlarımıza, Ankara'nın ilgili kanaat önderlerine bir takdim yapacağız. Onları kitaplaştıracağız da. Bunları da geliştireceğiz ve oradaki hedefimiz Ankara'yı memur kent değil, mamur kent haline getirmek. Daha gelişmiş, daha gelişmeye müsait yönlerin açığa çıktığı bir kent vizyonuyla çalışmaya gayret edeceğiz. Her günü bir adımla geçirmemiz lazım. Attığımız her adımın çok kıymetli birikimleri açığa çıkaracak adımlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bin 300'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik"

Ankara'da turizm rotalarını öne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ise, "Yapmış olduğumuz çalışmalarla Ankara'mızın bu özelliklerini güçlendirerek bugüne kadar bin 300'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik. Bu noktada özellikle bu projeyle birlikte 2024-2028 Ankara Bölge Planı'na da bağlı kalarak Ankara'mızın farklı turizm rotalarını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün bizi bir araya getiren tarihi İpek Yolu rotası. Kalkınma ve turizm projeleri kapsamında ele aldığımız önemli bir proje" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İpek Yolu'nda Kültürel Turizmi Artıracak Projeler - Son Dakika

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