İran Ordu Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı - Son Dakika

İran Ordu Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı

ANKARA 18 Nisan İran Ordu Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen İran Ordu Günü'ne çok sayıda diplomat katıldı. İran kültürüne ait ürünlerin sergilendiği resepsiyonun açılış konuşmasını İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand gerçekleştirdi. Bugünlerde insanlığın birçok krizle karşı karşıya kaldığını söyleyen Farazmand, insanlığın korona virüs gibi savaş, terörizm, işgal gibi olaylarla da mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Son yıllarda Filistin'de insan hakları ihlallerinin yaşandığının altını çizen Farazmand, birçok Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

Program pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.