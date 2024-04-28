İrem Derici, Bayındır'da Çiçek Festivali'nde Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İrem Derici, Bayındır'da Çiçek Festivali'nde Konser Verdi

İrem Derici, Bayındır\'da Çiçek Festivali\'nde Konser Verdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Çiçek Festivali kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi. Derici, Bayındır Stadı'nda gerçekleşen etkinlikte şarkı ve danslarıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, festival kapsamında bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirerek İrem Derici'ye teşekkür etti. Çiçek festivali, 25 Nisan'da başlamış olup bugün sona erecektir.

28.04.2024 09:27
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Şarkıcı İrem Derici, İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Çiçek Festivali kapsamında konser verdi.

Bayındır Stadında düzenlenen etkinlikte Derici, şarkı ve danslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, yaptığı konuşmada festival kapsamında bir arada bulunduklarını belirterek, İrem Derici'ye teşekkür etti.

25 Nisan'da açılışı yapılan çiçek festivali bugün sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İrem Derici, Bayındır'da Çiçek Festivali'nde Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrem Derici, Bayındır'da Çiçek Festivali'nde Konser Verdi - Son Dakika
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