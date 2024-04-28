İrem Derici, Bayındır\'da Çiçek Festivali\'nde Konser Verdi

Kültür Sanat

Şarkıcı İrem Derici, İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Çiçek Festivali kapsamında konser verdi.

Bayındır Stadında düzenlenen etkinlikte Derici, şarkı ve danslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, yaptığı konuşmada festival kapsamında bir arada bulunduklarını belirterek, İrem Derici'ye teşekkür etti.

25 Nisan'da açılışı yapılan çiçek festivali bugün sona erecek.