İshakpaşa Sarayı'nda Bitki Endişesi - Son Dakika
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İshakpaşa Sarayı'nda Bitki Endişesi

İshakpaşa Sarayı\'nda Bitki Endişesi
11.06.2026 09:14
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Ziyaretçiler, İshakpaşa Sarayı'nın kubbesindeki otların tarihi yapıya zarar verebileceğinden endişeli.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen İshakpaşa Sarayı'nın kubbe kısmında yetişen otlar, ziyaretçilerin dikkatini çekti. Tarihi yapının korunmasına yönelik hassasiyet gösteren vatandaşlar, gerekli bakım çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti.

İshakpaşa Sarayı'nı ziyaret eden Mustafa Perdeci, kubbe üzerinde görülen bitki örtüsünün tarihi yapıya zarar verebileceği endişesini taşıdığını belirtti. Perdeci, "Burası sadece bölgemizin değil, ülkemizin önemli tarihi değerlerinden biri. Kubbede yetişen otları görünce üzüldüm. Tarihi eserlerin korunması hepimizin ortak sorumluluğu. Yetkililerin gerekli incelemeleri yaparak bakım çalışmalarını gerçekleştirmesini bekliyoruz." dedi.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan İshakpaşa Sarayı'nın tarihi dokusunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken ziyaretçiler, kültürel mirasın korunmasına yönelik düzenli bakım ve kontrollerin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar ise tarihi yapılarda kontrolsüz şekilde yetişen bitkilerin zaman içerisinde yapı malzemelerine zarar verebileceğini belirterek, bu tür durumlarda koruma ilkelerine uygun müdahalelerin yapılmasının önemine işaret ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

İshakpaşa Sarayı, Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İshakpaşa Sarayı'nda Bitki Endişesi - Son Dakika

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