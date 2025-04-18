İsmail Hakkı Bursevi\'yi Anlamak Konferansı

Birlik Vakfı Bursa Şubesi, " İsmail Hakkı Bursevi'yi anlamak" konulu konferans organize etti.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde "Cuma Meclisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, emekli öğretim üyesi Murat Yurtsever konuştu.

Yurtsever, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılının İsmail Hakkı Bursevi'nin 300'üncü ölüm yıl dönümü olduğunu söyledi.

Bursevi'nin, özellikle hattat ve şair olarak ilim dünyasına önemli eserler kazandırdığını belirten Yurtsever, kendisinin müfessirliğiyle ön plana çıktığını dile getirdi.

Yurtsever, şunları ifade etti:

"İsmail Hakkı Bursevi, hezarfen bir şahsiyet. Şer-i ilimlerde, zahiri ilimlerde bir deha. Ama onun asıl öne çıkan yanı müfessirliği. Yani Ruhu'l Beyan tefsiri. Hem ülkemizde hem İslam coğrafyasında bilinen, tanınan ve okunan bir eser. Bir tasavvufi tefsir olarak öne çıkan, tutulan, rağbet gören bir eser. Bunun yanında İsmail Hakkı Bursevi bir mutasavvıf. Yani Celveti tarikatının 32'nci ve son şeyhi. Celveti tarikatı dediğimiz yine Bursa'daki Muhyiddin Üftade ile başlayan Aziz Mahmut Hidayi ile devam eden, Zakir-Zade Abdullah Efendi gibi Kutub Osman Efendi gibi çok tanınan, etkili isimlerin olduğu tarikatın 32'inci ve son şeyhi. Bu bakımdan önemli."

Bursevi'nin 120'den fazla eser bıraktığını söyleyen Yurtsever, "Bursa'daki İnebey Kütüphanesi'nde kendi el yazısıyla, kendi hattıyla mevcut olduğu da bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla İsmail Hakkı Bursevi hem bir mütefekkir olarak hem de velut bir müellif olarak ilim dünyamıza, hem zahiri ilimler alanında hem de batıl ilimler alanında, tasavvuf alanında çok sayıda mürit yetiştirmiş, eser vermiş, gönüllere girmiş bir Allah dostu. Bursevi büyük bir veli, bir evliya zat ve Allah dostu. Bunu anmaya, bunun hakkında hem bilmek hem tanımak hem de sevmek için bir çabamız var." dedi.