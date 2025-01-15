İsmail Usta: 40 Yıldır Ayakkabı Tamirinde - Son Dakika
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Kültür Sanat

İsmail Usta: 40 Yıldır Ayakkabı Tamirinde

İsmail Usta: 40 Yıldır Ayakkabı Tamirinde

Isparta'da İsmail Tekeli, 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor, gençleri yetiştiriyor ve mesleği sürdürüyor.

15.01.2025 15:20
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Isparta'da ayakkabı tamircisi İsmail Tekeli, babasından devraldığı mesleği 40 yıldır özveriyle sürdürüyor.

Babından 10 yaşındayken devraldığı işi kent merkezindeki dükkanında devam ettiren 50 yaşındaki Tekeli, herkes tarafından "İsmail Usta" olarak tanınıyor.

Tekeli, AA muhabirine, ayakkabıcı tamirciliğinin insanlarla iç içe bir zanaat ve sabır gerektiren meslek olduğunu söyledi.

İşini severek yaptığını ifade eden Tekeli, "Bu meslek, insanların ihtiyaçlarına karşılık verirken iletişimi de güçlü tutmayı gerektiriyor. Zorluklarına rağmen mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum." dedi.

Meslek hayatı boyunca 50'den fazla çırak yetiştirdiğini anlatan Tekeli, deneyimlerini paylaşarak sektöre katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Tekeli, eski yöntemlerden modern cihazlara geçiş yaparak iş süreçlerini geliştirdiklerini dile getirerek, "Artan maliyetler nedeniyle ayakkabı tamiratına talepler arttı. Müşterilere kaliteli hizmet sunmaya özen gösteriyoruz ve işimizin arkasında duruyoruz." diye konuştu.

Mesleğin devamlılığı için gençlere önem verdiklerini belirten Tekeli, bu zanaatı gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İsmail Usta, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İsmail Usta: 40 Yıldır Ayakkabı Tamirinde - Son Dakika

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