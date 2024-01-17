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İspanya'da atlar ateşin üzerinden atlatıldı - Son Dakika
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İspanya'da atlar ateşin üzerinden atlatıldı

İspanya'nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan kalma 'Las Luminarias' etkinliği kapsamında atlar 'kötülükleri kovmak' için ateşin üzerinden atlatıldı. Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına yapılan etkinlik, 550 nüfuslu köyde 400 yıldan fazla bir geleneğe dayanıyor.

İspanya\'da atlar ateşin üzerinden atlatıldı
17.01.2024 - 02:17,  Güncelleme: 02:20
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SAN BARTOLOME DE İspanya'nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan kalma "Las Luminarias" etkinliği kapsamında atlar "kötülükleri kovmak" için ateşin üzerinden atlatıldı.

Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapılan etkinlik, 550 nüfuslu köyde 400 yıldan fazla bir geleneğe dayanıyor.

Hem dini hem de kültürel ve sosyal yanı olan etkinlik, havanın kararmasıyla birlikte köydeki kilisenin çanlarının çalmasıyla başladı.

Atlar, kilisenin papazı tarafından kutsandıktan sonra köy merkezinde dolaştırılarak, gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

Bunun, bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan koruduğuna ve kötü ruhlardan arındırdığına inanan köylüler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken yaş ağaç dalları kullandı.

Diğer yandan etkinliğe katılan kadın at binicilerinden Libertad Gonzalez, AA muhabirine, "Üç yıldır atıyla ateşlerin üzerinden atlıyorum. Asıl tehlikeli olan bence aşağıda olmak, atın üzerinde daha güvenlisin. Benim içim büyük bir heyecan ve yoğun bir şekilde içimde hissediyorum." dedi.

Köy dışından atları izlemeye gelen Antonio ve eşi Ruiz ise "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz ve fırsat buldukça geldiğimiz bir festival. Oldukça renkli ve eğlenceli bir etkinlik. Bu zamana kadar hiçbir zaman atların zarar gördüğüne veya yaralanma olduğuna ilişkin bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Benzer bir etkinlik İspanya'nın diğer bölgelerinden güneydeki Badajoz kentine bağlı Villar del Rey köyünde de yapıldı.

Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu yıl da geleneğin kaldırılmasını talep etti.

Kaynak: AA
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