Isparta'da 400 Yıllık Geleneksel Kurban İndirme Geleneği Gerçekleştirildi

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Isparta'da 400 yıldır süren "Geleneksel Kurban İndirme Geleneği" gerçekleştirildi

ISPARTA - Isparta'nın 400 yıllık bir geçmişine sahip Geleneksel Kurban İndirme Geleneği, renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Isparta'nın 400 yıllık bir geçmişine sahip Geleneksel Kurban İndirme Geleneği, Isparta Belediyesi öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Asırlardır süre gelen geleneğe göre kurban bayramından yaklaşık 40 gün önce alınan kurbanlıklar çobanlara belli bir ücret karşılığı teslim edilerek Gökçay Mesireliğinin arkasında bulunan dağlarda bakılıyor. Geleneğe göre kurban bayramı öncesinde küçükbaş hayvanlar gerçekleştirilen törenle kurban sahiplerine teslim ediliyor.

Gökçay Mesireliği alanında müzik dinletisiyle başlayan tören, halk oyunları gösterisi ile devam etti. Gösterilen ardından programda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen asırlardır süregelen geleneğin öneminden bahsederek "Çocuklarımız bugünleri hatırlayarak ileriki zamanlarda bu güzellikleri yaşamak için onlarda emek vereceklerdir. Ben görüyorum ki bu küçücük çocuklar buralarda dolaştığı zamanlarda ben de bu bahçelerde dolaşan biriydim. Hemen iki bahçe ötede bizim bahçemizdi o bahçemizde çok zamanlar geçirdik. Kurbanlıklar inerken burada aldığımız o zevkleri hiç unutmadık. Bugünler tabii ki bizlere ne kadar mutluluk veriyorsa, biz de bugün o çocuklarımızın aynı mutluluğu yaşaması isteğindeyiz. Bizim kültürümüz, geleneklerimiz çok güzel şeyler bizlere öğretti. Biz geçmişimizi bilemezsek, kültürümüzü, geleneğimizi, örf ve adetlerimizi takip edip bizden sonraki nesillere bırakamazsak biz bu da çok büyük bir hata yapmış oluruz. Biz yapalım bizden sonrası devam ettirsin" dedi.

- Bizim çok değerli bir geçmişimiz var

Kültür gelenek ve göreneklerimizin önemine değinen Başdeğirmen "Bizler kültürümüzle, örf adetlerimizle, geleneklerimizle daha önemlisi tarihimizle devlet millet oluyoruz. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz derler. Bizim çok değerli bir geçmişimiz var. Yüzyıllar öncesinden beri farklı etkinliklerle biz bugünlere gelmişiz. İnşallah bundan sonra da bu güzelliği sizlerle beraber devam ettireceğiz ve çocuklarımız da bir gün olacak geçmiş yılları hatırladığımız gibi onlarda bugünleri hatırlayacaklar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi tarafından Başkan Başdeğirmen'e teşekkür plaketi verildi.

Isparta Belediyesi öncülüğünde Doğancı ve Keçeci Mahalle Muhtarlıklarıyla birlikte Gökçay'dan başlatılan etkinlik kurbanların Keçeci Mahallesine indirilmesi ve duaların yapılmasıyla son buldu. Gökçay Mesirelik alanından başlayan törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, oda başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.