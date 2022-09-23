İnsanları spora yönlendirmek amacıyla da "Otomobilden in, bisiklete bin" çağrısıyla bisiklet turu düzenlediklerini dile getiren Büyükçulcu, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Isparta, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

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