İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak

03.05.2022 14:52

İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 12-15 Mayıs tarihleri arasında Büyük Samsun Buluşması gerçekleştirilecek.

İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak

SAMSUN - İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 12-15 Mayıs tarihleri arasında Büyük Samsun Buluşması gerçekleştirilecek.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve yönetimi basın mensuplarıyla yaptığı bayramlaşma ve kahvaltı programında ilerleyen günlerde yapılacak Büyük Samsun Buluşması'nı duyurdu. İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 12 Mayıs Perşembe günü 13.30'da başlayacak etkinliklerin 15 Mayıs Pazar günü 20.00'de sona ereceği belirtildi.

"Gurbetteki Samsunlular olarak, hemşerilerimizin temsilciliğini yapmaya çalışıyoruz" diyen SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, Büyük Samsun Buluşması'nda yapılacak kültürel etkinlikler, yöresel lezzetler, folklor, konserler ve spor faaliyetleri ile şehrin tanıtılacağını söyledi. Genel Başkan Aşçı, ilçe belediyelerinin, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin de stantlarıyla alanda olacağını, Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST standı ve katılım sözü aldıklarını, daha birçok ismin de buluşmaya katılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bayramlaşma ve kahvaltı programında Samsunluluk ruhu ve birlik beraberliği gündem oluşturdu. Program anı fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.

İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak
İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak
İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak
İstanbul, Büyük Samsun Buluşması'na ev sahipliği yapacak

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Yenikapı Etkinlik Alanı, İstanbul, Samsun, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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