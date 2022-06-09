İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı

09.06.2022 12:08

İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı Milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'nda teknelerle İstanbul'dan İnebolu Limanı'na cephane taşınmasını canlandırmak için, Türk bayrağıyla Kabataş'tan İnebolu'ya doğru kanolarla yolculuğa çıkan ekip,...

İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı

KASTAMONU - Milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'nda teknelerle İstanbul'dan İnebolu Limanı'na cephane taşınmasını canlandırmak için, Türk bayrağıyla Kabataş'tan İnebolu'ya doğru kanolarla yolculuğa çıkan ekip, İnebolu Limanına ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan İnebolu'ya teknelerle cephane taşınması ile ilgili 15 gün sürecek sembolik yolculuk tamamlandı. Kanocu Ahmet Ergün ve Keremhan Kara, Kurtuluş Savaşı'nda teknelerle İstanbul'dan İnebolu Limanı'na cephane taşınmasını canlandırmak için çıktıkları yolculuğu tamamladı. İstanbul'dan teslim aldıkları Türk bayrağını, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamalarına ulaştıran ekip, İnebolu Limanı'nda kalabalık ilçe halkı tarafından alkışlarla karşılandı.

25 Mayıs tarihinde yola çıkan kanocu Ahmet Ergün ve Keremhan Kara, kanolarla 480 kilometrelik yolculuklarının sonunda İnebolu Limanında taşıdıkları Türk Bayrağını Vali Avni Çakır'a teslim etti.

Vali Çakır, kendisine teslim edilen Türk bayrağını üç kere öperek alnına koydu. Vali Çakır, İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağı İnebolu'ya getirerek İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'ne müthiş bir katkı sunduklarını belirterek, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bayram her daim göklerde canlı şanlı dalgalanacak. Allah razı olsun, bu bayrağı bizlere getiren yiğitleri de alınlarından öpüyorum" dedi.

Kanoculara İnebolu Limanına yaklaştıkları sırada İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı
İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı
İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı
İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, İnebolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'dan İnebolu'ya kanolarla taşınan Türk bayrağı, İnebolu Limanına ulaştı - Son Dakika

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