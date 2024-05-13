İstanbul'da çalıştığı şirketten ayrılan genç, köy yaşamını sosyal medyada paylaşıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul'da çalıştığı şirketten ayrılan genç, köy yaşamını sosyal medyada paylaşıyor

İstanbul\'da çalıştığı şirketten ayrılan genç, köy yaşamını sosyal medyada paylaşıyor

İstanbul'da kurumsal bir şirkette çalışırken doğal yaşama dönmeye karar veren Muammer Dönmez, Karabük'ün Eflani ilçesindeki köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşarak günlük işlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Dönmez, köy yaşamına özenen veya dönme planları yapanlara ilham veriyor.

13.05.2024 15:03
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İstanbul'da kurumsal bir şirkette çalışırken metropolden ayrılıp doğal yaşama dönme kararı alan 31 yaşındaki Muammer Dönmez, Karabük'ün Eflani ilçesindeki köyünde tarım ve hayvancılığa dair gündelik işlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da iş hayatına atılan Dönmez, büyük şehrin yoğunluğuna çalıştığı şirketteki temposu da eklenince Kovid-19 salgınından sonra daha sakin bir hayat arayışına başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce aldığı kararla şirketteki görevini bırakarak doğup büyüdüğü köyünde ailesinin yanına yerleşen Dönmez, 2 dönüm alanda sebze yetiştiriciliği yapıp tavuk besliyor.

Ailesinin desteğiyle hayvancılık işine de girmeyi isteyen Dönmez, gün içerisinde yaptıklarından kesitleri yaklaşık 135 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak köy yaşamına özenen veya dönme planları yapanlara hitap ediyor.

"Gürültülü ve stresli hayatımdan çok uzak bir yaşam sürüyorum"

Muammer Dönmez, AA muhabirine, radyo, televizyon ve sinema alanında üniversite eğitiminin ardından kurumsal şirkette yaklaşık 6 yıl çalıştığını ancak yoğun tempo içerisinde kendini çok yıprattığını söyledi.

Kovid-19 salgınının da etkisiyle metropolün stresli hayatından uzaklaşma kararı aldığını anlatan Dönmez, "Şu anda gürültülü ve stresli hayatımdan çok uzak bir yaşam sürüyorum. Hayvancılık yapmak istiyorum. Tavuklarım var. Yaklaşık 2 dönüm alanda tarımla uğraşıyorum." dedi.

Köyde sosyal medyadan yayınlar yaptığını dile getiren Dönmez, "Günlük yaptığım işleri vlog tarzında takipçilerimle paylaşıyorum. Güzel de bir takipçi kitlem var. Onlar da köy hasreti çeken, şehirde yaşayan insanlar. Videolarımı izleyerek biraz olsun o hasreti giderebiliyorlar. Güzel oluyor onlar için de. Sosyal medyada da güzel bir aile olduk." diye konuştu.

Dönmez, özellikle salgından sonra kırsal hayata ilginin çok arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Aslında bende de bu ilgi pandemiden sonra oluştu. Şu anda köye göç etmek isteyen çok fazla kişi var. Şehirde yaşamak, o gürültü ve stresin içinde gerçekten kolay değil. Köy biraz daha kaçış noktası oluyor. O yüzden, ben her zaman, şehirden köye yerleşmek isteyenlere bunun için adım atmalarını öneriyorum. Bunu takipçilerime de söylüyorum. Adımı atın, devamı geliyor. Ben de çok fazla soru işaretiyle köye geldim fakat şu an gayet güzel bir düzen oturttum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da çalıştığı şirketten ayrılan genç, köy yaşamını sosyal medyada paylaşıyor - Son Dakika

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