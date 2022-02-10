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İstanbul Film Festivali'nde "Genç Ustalar"ı, "Genç Jürisi" seçecek - Son Dakika

İstanbul Film Festivali'nde "Genç Ustalar"ı, "Genç Jürisi" seçecek

10.02.2022 15:34
İstanbul Film Festivali'nde "Genç Ustalar"ı, "Genç Jürisi" seçecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin bölümlerinden "Genç Ustalar", bu yıl yarışmalı bir bölüme dönüşüyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin bölümlerinden "Genç Ustalar", bu yıl yarışmalı bir bölüme dönüşüyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, "Genç Ustalar" bölümündeki filmleri sinema öğrencilerinden seçilecek 5 kişilik "Genç Jürisi" değerlendirecek.

Festivalin 19 Nisan'da yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan filmin yönetmenine 3 bin avroluk "Genç Usta Ödülü" verilecek.

Öte yandan "Genç Jürisi" festivalin resmi jürilerinden biri olacak ve festivalin tüm etkinliklerine katılabilecek.

Genç jüri, festivalin konuklarının yanı sıra diğer jüri üyeleri ve sinema profesyonelleriyle tanışarak festivali deneyimleme fırsatına da sahip olacak.

Seçim ve başvuru sürecine dair bilgilerin festivalin internet sitesinde yer aldığı "Genç Jürisi" için 15 Şubat-1 Mart arasında başvuru yapılabilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Film Festivali'nde 'Genç Ustalar'ı, 'Genç Jürisi' seçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Film Festivali'nde "Genç Ustalar"ı, "Genç Jürisi" seçecek - Son Dakika
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