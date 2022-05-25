İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşında sanata destek için gala gecesi düzenledi - Son Dakika
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşında sanata destek için gala gecesi düzenledi

25.05.2022 15:47
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşında sanata destek için gala gecesi düzenledi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. yaşını özel etkinliklerle kutluyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. yaşını özel etkinliklerle kutluyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu özel yıl dönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmalar için kaynak geliştirmek amacıyla özel bir gala gecesi de düzenledi.

İKSV 50. Yıl Özel Galası'nda vakfın 2007'den bu yana koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'na kaynak yaratmak amacıyla destek yarışı gerçekleştirildi.

Dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie's tarafından yönetilen destek yarışında, daha önce Türkiye Pavyonu'nda yer alan sanatçılardan Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, İnci Eviner, Ali Kazmave Sarkis'in bu amaç için bağışladığı eserler yer aldı.

Galadaki destek yarışında, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'na toplam 2 milyon 330 bin lira katkı sağlandı.

Cem Yılmaz'ın da katılımıyla renk kattığı destek yarışının ardından Kenan Doğulu, İKSV 50. Yıl Gala Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, vakfın 50. yılını kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nejat Eczacıbaşı'nın kurduğu bir hayalin somutlaşmasıyla çalışmalarına 1972 yılında başlayan İKSV, ilk İstanbul Festivali'ni düzenlediğinden bu yana 50 yıl geçti. İKSV olarak Türkiye'nin kültür sanat yaşamının geçmiş 50 yılında önemli izler bıraktık. Şimdi hedefimiz, kültür sanatın yarınında da iz bırakabilmek. Tıpkı bu akşam olduğu gibi, farklı paydaşlarla dayanışma içinde yeni sanat üretimlerini desteklemek istiyoruz. Bir diğer odağımız da gençler. Gençlerin hayaller kurmalarını, kendilerini geliştirmelerini, dünyalarını zenginleştirmelerini, bunun için de kültür yaşamına katılmalarını çok önemsiyoruz. Kültür sanatla beslenen bir toplumun aynı zamanda mutlu bir toplum olduğunu biliyoruz. Renkli, çok sesli, uluslararası bağları kuvvetli, geleceğe dair umut besleyen ve besleten, üretkenliği ve yaratıcılığıyla adından söz ettiren bir Türkiye'ye ulaşmak içinse kültür kurumlarına çok önemli görevler düşüyor. Bu yöndeki en güçlü kaynağımız da gençler."

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve ardından Four Seasons Hotels İstanbul Kıdemli Genel Müdürü Tarek Mourad da gecede kısa birer konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Venedik Bienali, Türkiye, Sarkis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşında sanata destek için gala gecesi düzenledi - Son Dakika


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