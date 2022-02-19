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İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekanına veda ediyor - Son Dakika

İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekanına veda ediyor

19.02.2022 17:45
İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekanına veda ediyor

Ziyaretçilerini Beyoğlu'ndaki geçici binasında 27 Şubat'ta son kez ağırlayacak İstanbul Modern'in yeni binasının yakın bir zamanda açılması planlanıyor.

Ziyaretçilerini Beyoğlu'ndaki geçici binasında 27 Şubat'ta son kez ağırlayacak İstanbul Modern'in yeni binasının yakın bir zamanda açılması planlanıyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Karaköy'deki eski konumunda kapılarını açacak olan İstanbul Modern'in yeni binası dünyanın dört bir yanındaki kentlerde simgeleşmiş müze ve kültür-sanat kurumlarının mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı.

Yeni binasında izleyiciyi merkeze alan müzede, sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

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İstanbul Modern, Karaköy, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekanına veda ediyor - Son Dakika


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