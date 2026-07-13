İstanbul Modern'de 'Yüzen Adalar' Sergisi Rekor Kırdı - Son Dakika
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İstanbul Modern'de 'Yüzen Adalar' Sergisi Rekor Kırdı

13.07.2026 14:47
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'Yüzen Adalar' sergisi, İstanbul Modern'in yeni binasında 2.75 milyon ziyaretçiyle sona erdi.

İstanbul Modern'in Renzo Piano imzalı yeni müze binasında açılan ilk koleksiyon sergisi "Yüzen Adalar", yaklaşık 2 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, dün kapanan sergi, 1945'ten bugüne Türk sanatındaki gelişim ve dönüşümü İstanbul Modern Koleksiyonu'nda yer alan eserler aracılığıyla gözler önüne serdi.

Farklı dönemlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getiren sergi, Türk sanatındaki değişen sanatsal yaklaşımları ve ifade biçimlerini sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Modern, eylül ayında açılması planlanan yeni uluslararası koleksiyon sergisi için hazırlıklarını sürdürürken müzenin giriş katında ücretsiz gezilebilen koleksiyon seçkisi de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Müzenin önünde yer alan Bettina Pousttchi'nin "Dikey Otoyollar V02" ve Anthony Cragg'in "Koşucu" adlı heykellerinin yanı sıra Adrian Villar Rojas'ın "Tüm Annelerin En Güzeli (I)", Anselm Reyle'nin "Yeraltı Dünyasının Üstünde" ve "Toz Çökerken", Koray Ariş'in "Devinim ve Denge Serisi I ve II", Olafur Eliasson'un "Senin Beklenmedik Seyahatin", Selma Gürbüz'ün "Kırmızı Gölge", Richard Deacon'ın "Ev Modeli", Richard Wentworth'ün "Sahte Tavan", Yılmaz Zenger'in "Bence Ayça" ve Zhan Wang'ın "Jia Shan Shi 121# (Yapay Kaya)" adlı eserleri gezilebiliyor.

Öte yandan, "Yüzen Adalar" sergisini ziyaret edemeyen sanatseverler için hazırlanan sanal tur da İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden erişime açık bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Modern'de 'Yüzen Adalar' Sergisi Rekor Kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Modern'de 'Yüzen Adalar' Sergisi Rekor Kırdı - Son Dakika
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