İstanbul Sanat’ta “Yüzyılın İzinde” bir hafıza yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Sanat’ta “Yüzyılın İzinde” bir hafıza yolculuğu

İstanbul Sanat’ta “Yüzyılın İzinde” bir hafıza yolculuğu
04.05.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanat Dergisi, raflarda yerini alan yeni sayısıyla okurlarını İstanbul’un kültür ve sanat ekosistemini geçmişten bugüne uzanan güçlü bir perspektifle yeniden keşfetmeye davet ediyor. “Yüzyılın İzinde” kapağıyla yayımlanan bu özel sayı, Cumhuriyet ile paralel ilerleyen sanat tarihini, Türkiye’de kültürün kurumsallaşma sürecini ve çağdaş sanatın dönüşen dinamiklerini aynı çatı altında buluşturuyor.

İstanbul Sanat Dergisi, raflarda yerini alan yeni sayısıyla okurlarını İstanbul’un kültür ve sanat ekosistemini geçmişten bugüne uzanan güçlü bir perspektifle yeniden keşfetmeye davet ediyor. “Yüzyılın İzinde” kapağıyla yayımlanan bu özel sayı, Cumhuriyet ile paralel ilerleyen sanat tarihini, Türkiye’de kültürün kurumsallaşma sürecini ve çağdaş sanatın dönüşen dinamiklerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Derginin kapak dosyasında yer alan “Yüzyılın İzleri”, Koç Topluluğu’nun yüz yıllık kültür ve sanat hafızasını merkeze alarak Türkiye’nin modernleşme sürecine sanat üzerinden kapsamlı bir bakış sunuyor. Yapı Kredi Galeri Direktörü Didem Yazıcı ile gerçekleştirilen özel röportaj, sanatın yalnızca estetik bir alan değil, toplumsal belleğin taşıyıcısı olduğunu vurguluyor.

BİRBİRİNDEN ÖZEL SEÇKİLER

Bu sayıda ayrıca; Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’nun Osmanlı’dan modern Türk resmine uzanan yeni seçkisi, Pera Müzesi’nin Halil Paşa’nın yaşamı ve sanatsal üretimini odağına alan sergisi, Arter’in “Yapım Aşamasında” grup sergisi ve ANAMED’in “Cümle Fener Burada” başlıklı araştırma odaklı sergisi gibi ülkemizin sanat tarihine ışık tutan önemli içerikler dikkat çekiyor. İstanbul’un kültürel mirasını farklı disiplinlerle yeniden yorumlayan bu seçkiler, okuru yalnızca sergileri gezmeye değil; düşünmeye, sorgulamaya ve tarihsel bağlar kurmaya çağırıyor.

GÜÇLÜ BİR KÜLTÜREL PANORAMA

Çağdaş sanat alanında ise Nilbar Güreş’in 61. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’ndaki “Gözlerinizden Öperim” sergisi, Tatiana Kirillova’nın “Her Damlada Bir İstanbul” yaklaşımı, Zeyrek Çinili Hamam’daki “Temenos: İç Deniz” sergisi ve Haliç Sanat’taki üç yeni sergi gibi güncel üretimler; kimlik, hafıza, su, dönüşüm ve mekân gibi temalar etrafında güçlü bir kültürel panorama oluşturuyor.

SANATÇI DOSYALARI VE SÖYLEŞİLER

Bu sayıda, Türkiye’den ve dünyadan pek çok sanatçının üretim pratiği derinlikli dosyalarla ele alınıyor. Berhiv Ekin, Esra Hatun, Hülya Düzenli, Hediye Akoğlu, Madam P, Aslı Özer, Elif Sanchez, Deniz Çeliker, Kei Ichikawa, Auguste Lu, Mark McKenna, Odetola Ayodele, Michael Ornauer gibi farklı kuşak ve coğrafyalardan sanatçılar, üretim süreçlerini ve düşünsel arka planlarını İstanbul Sanat okurlarıyla paylaşıyor.

AKREDİTE VE ULUSLARARASI ERİŞİMLİ YAYIN

2024 yılı itibarıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na akredite yayınlar arasına giren İstanbul Sanat Dergisi, Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda kütüphaneye, kurum ve koleksiyona ulaşıyor. K-İletişim Yayınlar Grubu tarafından üç ayda bir yayımlanan dergi, kültür ve sanat alanında sürdürülebilir bir referans kaynağı oluşturmayı hedefliyor. İlham verici içerikler, derinlikli dosyalar ve özenle seçilmiş görsellerle dolu İstanbul Sanat Dergisi, sanatın izini süren tüm sanatseverleri bekliyor.

İZMİR SANAT VE ANTİKA FUARI’NDA

İstanbul Sanat Dergisi 13 – 17 Mayıs 2026 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan, IAAF İzmir Sanat ve Antika Fuarı’nda olacak. Fuar süresince grubun bağlı olduğu yayınevi tarafından çıkan sanat ve kent kitapları da okurlar ile buluşacak. 

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Sanat’ta “Yüzyılın İzinde” bir hafıza yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

15:05
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
14:58
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
13:18
Hindistan’da akıllara ziyan tören Askerler yere çakıldı
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 15:19:25. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Sanat’ta “Yüzyılın İzinde” bir hafıza yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.