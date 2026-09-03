İstanbul'un en havalı mahallesi Yeldeğirmeni, 155 şehrin listesinde zirvede yer aldı - Son Dakika
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İstanbul'un en havalı mahallesi Yeldeğirmeni, 155 şehrin listesinde zirvede yer aldı

İstanbul\'un en havalı mahallesi Yeldeğirmeni, 155 şehrin listesinde zirvede yer aldı
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Seyahat yayını Brooklyn Of, dünyanın 155 şehrindeki mahalleleri inceledi ve İstanbul'un en havalı mahallesi olarak Kadıköy'deki Yeldeğirmeni'ni seçti. 60'tan fazla duvar resmiyle açık hava sanat alanına dönüşen semt, bağımsız kültürüyle öne çıkarken Moda, Balat ve Karaköy de listede dikkat çekti.

İstanbul'un en havalı semti seçilen Kadıköy'ün tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi, bağımsız kültürü ve sokak sanatıyla dünya çapında öne çıktı.

Dünyanın 155 şehrindeki mahalleleri mercek altına alan seyahat yayını Brooklyn Of, İstanbul'un "en havalı" mahallesini belirledi; bağımsız kültürü, sokak sanatı ve yerel işletmeleriyle öne çıkan Kadıköy'e bağlı Yeldeğirmeni listenin zirvesinde yer aldı.

Hazırlanan rehberde büyük zincirlerden ve sponsorlu içeriklerden bağımsız hareket edildiği aktarılırken, seçimlerde yerel araştırmaların ve bölgede sosyal açıdan etkili kişilerin görüşlerinin belirleyici olduğu kaydedildi. İstanbul değerlendirmesinde Moda, Balat ve Karaköy gibi noktalar da öne çıkarken, zirve Yeldeğirmeni'nin oldu. Brooklyn Of kurucusu Per Stenius; Moda'nın yeşil ve oturmuş yapısıyla, Balat'ın tarihi dokusuyla, Karaköy'ün ise lüks mekanlarıyla dikkat çektiğini belirterek, Yeldeğirmeni'nin tüm bu farklı unsurları bir araya getiren bağımsız mahalle kültürü sayesinde tercih edildiğini vurguladı.

60'tan fazla mural ile açık hava sanat alanı

Gençlerin en çok uğradığı noktaların başında gelen semtin en dikkat çekici unsurlarından biri sokak sanatı oldu. Bünyesinde 60'tan fazla büyük ölçekli duvar resmi (mural) barındıran mahalle, İstanbul'un önemli açık hava sanat alanlarından biri olarak tanımlandı. Havadan drone ile de görüntülenen bölgedeki değişim hakkında konuşan mahalle işletmecilerinden Tayfun Parlar, "Mahallemizde tabii ki birçok değişimler oldu. Çok eski ve tarihi bir yer. Yapılan birtakım şeyler mahallemiz için iyi oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'un en havalı mahallesi Yeldeğirmeni, 155 şehrin listesinde zirvede yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un en havalı mahallesi Yeldeğirmeni, 155 şehrin listesinde zirvede yer aldı - Son Dakika
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