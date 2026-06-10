İstiklal Yolu Yürüyüşü Devam Ediyor

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu- Kastamonu güzergahında düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye'nin tek İstiklal Madalyası'na sahip ilçesi olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Gün düzenlenen tören ile kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kastamonu Valiliği koordinasyonunda Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" de başladı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, İnebolu'dan başladıkları yürüyüşün ilk gününde 19 kilometrelik zorlu güzergahta yürüyerek 995 rakımlı Çuha Doruğuna ulaştı. Çuha Doruğunda kamp alanında geceyi geçiren yürüyüşçüler, ikinci gün tekrar kaldıkları yerden il merkezine doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar, yürüyüşün ikinci gününde 95 kilometrelik yolun 24 kilometresini yürüyecek. Küre ilçesindeki Ayrancı Yaylası'nda öğle yemeği molası verecek olan yürüyüşçüler, Küre ilçe merkezi güzergahına doğru tekrar yürüyüşe geçecek. Küre Belediyesi tarafından Ecevit Çorbası ikram edilecek katılımcılar, Ecevit Hanı'nda kamp yapacak.

Zonguldak'tan gelerek yürüyüşe katılan Hamdi Kemal, "İstiklal Yolu yürüyüşüne üçüncü katılışım. Elimden gelse her yıl bu yürüyüşe katılırım. Yürümekten de çok mutluyum, aynı duyguları yaşamaya çalışıyorum. Zamanında atalarımızın yaşamış oldukları eziyetin, çilelerin duygularını tüm katılımcılarla birlikte yaşıyoruz. Burada yaşananlar anlatmak ile dile getirilemez, mutlaka yaşamak lazım. Ben, bu vatan için şehit olan, rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kayseri'den gelerek yürüyüşe katılan Kürşat Özdoğan ise, "Hava şahane, insanlar birbiriyle kaynaştı, süper bir ortamımız var. Bu anlamlı günün anısına bizler de yürüyoruz. Tabii ki ilk etap 19 kilometre, bazılarımız için yorucu ve zorlu olabiliyor ama her şeye değer. Bu vatan kolay kazanılmadı, bizlere emanet. Bu emaneti bizden sonra gelecek nesillere taşıyacak olan gençler de bu yürüyüşü devam ettirecekler" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen üç arkadaşıyla birlikte yürüyüşe katılan Mahmut Turan Alp de, "İstanbul'da trekking ile uğraşan bir dağcı gurubuz. Çeşitli yürüyüşler yapıyoruz. İstiklal Yolu içimizde bir hevesti. Buraya gelip atalarımızı yad etmek, Şerife Bacılarımızın yürüdüğü yolda yürümek istiyorduk. Bugüne nasip oldu, günümüz güzel başladı, yürüyüşe devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

İnebolu'da huzurevinde kaldığını söyleyen İbrahim Uzun ise, "Yürüyüşe huzurevinin izni ile çıktım. Şu anda da Çuha Doruğuna kadar yürüdüm" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan emekli öğretmen Hasan İlyasoğlu da, "İstiklal Yolu yürüyüşe her yıl severek katılıyorum. Bu yıl yine katıldık. Yoruluyoruz ama çok zevkli oluyor. Çünkü bizim atalarımıza bir vefa borcumuz var. O nedenle zevkle bu yolu yürüyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU