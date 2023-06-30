İtalya'da Kolezyum'a zarar veren turistin kimliği tespit edildi

p> İtalya 'da yaklaşık 2 bin yıllık tarihi amfitiyatro Kolezyum'a anahtarla kız arkadaşının adını kazırken görüntülenen turistin kimliği tespit edildi. Polis, ismi açıklanmayan turistin İngiltere'de ikamet ettiğini belirtti.

İtalya Kültür Bakanı Sangiuliano hafta içinde Kolezyum'a anahtarla kız arkadaşının adını kazıyan kişinin çekilen videosunu ifşa etmiş ve "Bir turistin dünyanın en ünlü yerlerinden biri olan Kolezyum'a kız arkadaşının ismini kazıyarak zarar vermesini son derece ciddi, değersiz ve büyük bir nezaketsizlik olarak görüyorum. Umarım bunu yapan kişi tespit edilir ve yasalarımıza göre cezalandırılır" açıklamasını yapmıştı. Bakan Sangiuliano dün bahsi geçen turistin kimliğinin tespit edildiğini açıklayarak polise teşekkür etti.

İtalyan polisi, yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum'un duvarına 'Ivan ve Hayley 2023' ismini kazıyan turistin kimliğini tespit ettiklerini belirterek bu kişinin İngiltere'de yaşadığını ifade etti. İsmi açıklanmayan turistin ceza alacağı kaydedildi.