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İtalya'da Yakalanan 10 Pişmiş Toprak Eser Türkiye'ye Teslim Edildi - Son Dakika
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İtalya'da Yakalanan 10 Pişmiş Toprak Eser Türkiye'ye Teslim Edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 10 pişmiş toprak eserin İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanıp, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

İtalya\'da Yakalanan 10 Pişmiş Toprak Eser Türkiye\'ye Teslim Edildi
24.01.2024 - 17:32,  Güncelleme: 17:44
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 10 pişmiş toprak eserin İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanıp, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizden kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Sayın Ömer Gücük ve Bakanlığımız yetkililerine teslim edildi. Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın iş birliği içerisinde olduğumuz İtalyan yetkililerine, titiz takipleri için Roma Büyükelçiliğimize ve ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İtalya'da Yakalanan 10 Pişmiş Toprak Eser Türkiye'ye Teslim Edildi - Son Dakika
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