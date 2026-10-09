İtalyan Arkeoloji Sempozyumu Denizli'de 13 Ekim'de konserle başlıyor - Son Dakika
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İtalyan Arkeoloji Sempozyumu Denizli'de 13 Ekim'de konserle başlıyor

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İtalyan Arkeoloji Sempozyumu Denizli\'de 13 Ekim\'de konserle başlıyor
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17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 13-14 Ekim 2026'da Denizli'de düzenlenecek. Sempozyumun açılışı, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda İtalyan kemancı Riccardo Zamuner'in sahne alacağı İtalya-Türkiye Dostluk Konseri'yle yapılacak.

17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 13-14 Ekim 2026 tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek. Sempozyum kapsamında 13 Ekim Salı akşamı Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda İtalya- Türkiye Dostluk Konseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel iş birliğini ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan 17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 13-14 Ekim 2026 tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek. Sempozyumun açılışı, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek İtalya-Türkiye Dostluk Konseri ile yapılacak.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, 13 Ekim Salı günü saat 21.30'da başlayacak konserde, uluslararası alanda tanınan İtalyan kemancı Riccardo Zamuner hem orkestra şefi hem de solist olarak sahne alacak. Zamuner, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Delphin Alard ve Gioachino Rossini'nin eserlerinin yanı sıra Türk besteci Nevit Kodallı'nın Telli Turna adlı eserini de seslendirecek.

Konserin açılışı, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo'nun yanı sıra siyaset, diplomasi ve akademi dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek. Halka açık olarak gerçekleştirilecek konser, tarihi Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda iki ülke arasındaki kültürel dostluğu müzik aracılığıyla buluşturacak.

Sempozyumun akademik oturumları 14 Ekim'de

"Keşifler, sonuçlar ve iş birliği: Araştırmanın sürekliliği ile gelişmişlik arasında Türkiye'deki İtalyan arkeoloji heyetleri" başlığıyla düzenlenen sempozyumun akademik oturumları ise 14 Ekim Çarşamba günü Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda düzenlenecek oturumlarda, İtalyan arkeoloji heyetlerinin Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar, bilimsel keşifler ve iki ülke arasındaki akademik iş birliği ele alınacak.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDiplomasiArkeolojiDenizliTürkiyeİtalyaKültürMüzikSon Dakika

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