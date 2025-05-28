İZDOB'dan Son Prömiyer: Midas'ın Kulakları

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2024-2025 sanat sezonunun son prömiyerini, Türk operasının özgün eserlerinden " Midas'ın Kulakları" ile yapacak.

İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, opera yarın ve 31 Mayıs'ta sahnelenecek.

Zeynep Çelen Tamer'in rejisini üstlendiği, besteci Ferit Tüzün'ün satirik operası "Midas'ın Kulakları"nın orkestra şefliğini Tolga Taviş, sahne uyarlamasını ise Barış Meydan yapıyor.

Dekoru Talat Ayhan, kostümleri Gazel Erten, ışık tasarımı Serkan Şentürk, koreografisi Şebnem Şenel'e ait eserde, koro şefliğini ise Orhan Öner Özcan üstleniyor.

Eserin solist kadrosunda, Midas rolünü Nejad Beğde, Eray Kocatürk, İnanç Makinel dönüşümlü canlandırıyor.