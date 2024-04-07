İZDOB, Folklorama 2024 Müzikali'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İZDOB, Folklorama 2024 Müzikali'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi

İZDOB, Folklorama 2024 Müzikali\'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) solist ve dansçıları, Folklorama 2024 Müzikali'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi. Türk Halk Müziği'nin köklü geleneğinden ilham alınarak hazırlanan müzikal, Türkiye'nin farklı bölgelerinden esintiler taşıyan bir yolculuğu izleyicilere sunuyor. Müzikalde solistler ve dansçılar bir araya gelerek zengin kültürel mirası kutlama amacı güdüyor.

07.04.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) solist ve dansçıları, türkülerin geleneksel ve modern unsurlarının harmanlandığı Folklorama 2024 Müzikali'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi.

İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre Türk Halk Müziği'nin köklü geleneğinden ilham alarak yaklaşık 100 türkü arasından seçilen ve düzenlenen parçalar, solistler ve dansçıların Elhamra Sahnesi'nde sunduğu özel performansla sahneye taşındı.

Serdar Yalçın önderliğinde hazırlanan Folklorama 2024 Müzikali'nde izleyiciler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden esintiler taşıyan, kültürel çeşitliliğe sahip müzikal bir yolculuğu deneyimleme imkanı buldu.

Yönetmenliğini Çağrı Köktekin'in yaptığı müzikalde sopranolar Elif Şehir ve Nazlı Alptekin, mezzosoprano Evrim Keskin, tenor Muzaffer Soydan, bariton Eray Kocatürk ve bas Enis Kızılgül'ün türkü yorumlarına, dansçılar Yasemin Altınel, Pınar İyiuyarlar, Gökçe Telkıvıran, Neslihan Kılıç, Aslı Öztürk, Selahattin Erkan, Barış Türksever, Onur Ünsün, Timur Varlıklı ve Sertan Yetkinoğlu eşlik etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen yönetmen Köktekin, Folklorama projesinde zengin kültürel mirası kutlama anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, "Folklorama Müzikali, Türk kültürünün derinliklerine inen, geleneksel ve çağdaş sanat formlarını bir araya getiren bir yolculuktur. Bu eseri, Türk ve dünya halklarını buluşturarak, zengin kültürel mirasımızı kutlamak için bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İZDOB, Folklorama 2024 Müzikali'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adıyaman'da Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışmaları Gerçekleşti
    12:53 Adıyaman'da Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışmaları Gerçekleşti

    Adıyaman'da düzenlenen kulüpler arası halk oyunları yarışmaları, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleşti. Yeni Mahalle Spor Salonunda 12 kulüp, 23 takım ve 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmalarda, halk oyunları tutkunları muhteşem sahne gösterileriyle adeta büyülendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'ın kültürüne olan bağlılığını vurgulayarak, folklor ve halk oyunlarının şehrin geçmişini günümüze taşıyan önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yarışmalar, salonu dolduran seyircilerin ilgiyle izlediği bir atmosferde geçerken, halk oyunları ekipleri dereceye girebilmek için yoğun bir rekabet içine girdi. Dereceye giren ekiplere madalya ve kupaları düzenlen törenle verildi.

  • İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser operasyonu: 6 sikke ve 42 obje ele geçirildi
    12:51 İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser operasyonu: 6 sikke ve 42 obje ele geçirildi

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 sikke ve 42 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

  • Gaziantep ve Şanlıurfa'da 9 günlük bayram tatilinde turizm hareketliliği yaşanacak
    11:27 Gaziantep ve Şanlıurfa'da 9 günlük bayram tatilinde turizm hareketliliği yaşanacak

    Gaziantep ve Şanlıurfa, kültür, inanç ve gastronomi turizminin önemli merkezleri olarak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turistlerin ilgi odağı olacak. Gaziantep'in tarihi ve kültürel değerleri, yöresel lezzetleri ve restoranları turistlerin tercih sebepleri arasında yer alırken, Şanlıurfa'da Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran ve Halfeti gibi yerler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki otellerin doluluk oranları yüksek seviyede olduğu ve turizm hareketliliğinin artması bekleniyor.

  • Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'in Makam Odası Antika Eşyalarla Dolu
    11:12 Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'in Makam Odası Antika Eşyalarla Dolu

    Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, makam odasında 200'ün üzerinde tarım aleti ve antika eşya sergiliyor. Odada bulunan keçi kılından yapılmış 200 yıllık çuval, bakır ve tahta mutfak eşyaları, ağaçtan yapılmış 100 yıllık sürahi gibi eşyalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ersen, bu eşyaları gelecek nesillere ulaştırmak için çaba gösterdiğini ve sayılarını artırmayı hedeflediğini belirtti.

  • Hacı Bayram Veli'nin Çilehanesi Görüntülendi
    10:58 Hacı Bayram Veli'nin Çilehanesi Görüntülendi

    Hacı Bayram Veli tarafından yaptırılan ve öğrencilerinin 40 gün itikafa girdiği çilehane, İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Çilehanenin içerisinde beyaz badanalı sohbet odası ve dar ibadet odaları bulunuyor. Bir genç vatandaş ise çilehanenin içerisine girmek ve ibadet etmek istediğini belirterek, içerisinin açılmasını istediğini söyledi.

  • Mersin'deki Tarihi Taş Bina Kent Müzesine Dönüştürülüyor
    09:37 Mersin'deki Tarihi Taş Bina Kent Müzesine Dönüştürülüyor

    Mersin Büyükşehir Belediyesi, yıllarca belediye binası olarak kullanılan tarihi taş binayı restore ederek Kent Müzesi haline getiriyor. Restorasyon çalışmaları sonucunda binada sergi salonları, müze ve fuaye alanları yer alacak.


12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
11:30 Armağan Çağlayan’ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
11:16 Bayram tatilinin acı tablosu Yola çıkacaklar dikkat Bayram tatilinin acı tablosu! Yola çıkacaklar dikkat
10:27 Bir kentimizde nisan karı Her yer beyaza büründü Bir kentimizde nisan karı! Her yer beyaza büründü
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 12:56:00. #1.11#
SON DAKİKA: İZDOB, Folklorama 2024 Müzikali'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement