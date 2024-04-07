İZDOB, Folklorama 2024 Müzikali\'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) solist ve dansçıları, türkülerin geleneksel ve modern unsurlarının harmanlandığı Folklorama 2024 Müzikali'nin İzmir prömiyerini gerçekleştirdi.
İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre Türk Halk Müziği'nin köklü geleneğinden ilham alarak yaklaşık 100 türkü arasından seçilen ve düzenlenen parçalar, solistler ve dansçıların Elhamra Sahnesi'nde sunduğu özel performansla sahneye taşındı.
Serdar Yalçın önderliğinde hazırlanan Folklorama 2024 Müzikali'nde izleyiciler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden esintiler taşıyan, kültürel çeşitliliğe sahip müzikal bir yolculuğu deneyimleme imkanı buldu.
Yönetmenliğini Çağrı Köktekin'in yaptığı müzikalde sopranolar Elif Şehir ve Nazlı Alptekin, mezzosoprano Evrim Keskin, tenor Muzaffer Soydan, bariton Eray Kocatürk ve bas Enis Kızılgül'ün türkü yorumlarına, dansçılar Yasemin Altınel, Pınar İyiuyarlar, Gökçe Telkıvıran, Neslihan Kılıç, Aslı Öztürk, Selahattin Erkan, Barış Türksever, Onur Ünsün, Timur Varlıklı ve Sertan Yetkinoğlu eşlik etti.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen yönetmen Köktekin, Folklorama projesinde zengin kültürel mirası kutlama anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, "Folklorama Müzikali, Türk kültürünün derinliklerine inen, geleneksel ve çağdaş sanat formlarını bir araya getiren bir yolculuktur. Bu eseri, Türk ve dünya halklarını buluşturarak, zengin kültürel mirasımızı kutlamak için bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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