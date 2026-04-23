İZKİTAP\'ta bilim ve edebiyat buluşuyor

23.04.2026 14:56  Güncelleme: 14:57
İzmir'de düzenlenen İZKİTAP-7. İzmir Kitap Fuarı, altıncı gününde bilim ve edebiyatı bir araya getirdi. Jeomiras ve Karaburun Yarımadası üzerine yapılan söyleşide, doğal mirasın sürdürülebilir kalkınmadaki rolü vurgulanırken; "Günümüz Öykücülüğü" oturumunda değişen okuma alışkanlıkları ve modern anlatı biçimleri ele alındı. Fuar, 26 Nisan'a kadar Kültürpark'ta kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP -7. İzmir Kitap Fuarı, altıncı gününde de kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Kitaplığı tarafından düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Jeomiras, Jeorota ve Jeoparkların Önemi: Karaburun Yarımadası" başlıklı söyleşi, Uzun Havuz Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Alper Baba ve Dr. Yasemin Özcan Gönülal'in katılımıyla düzenlenen söyleşide, yer bilimleri ile kültürel mirasın kesişimine dikkat çekildi. Prof. Dr. Alper Baba, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Kent Kitaplığı yayınları kapsamında hazırladığımız 'Jeomiras, Rotalar ve Parklar' kitabında, İzmir'in doğal ve jeolojik mirasını görünür kılmayı amaçladık. Kentimizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alırken, bu birikimin günümüz yerleşim, turizm ve kalkınma dinamikleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini ortaya koymayı hedefledik. Bu yönüyle çalışmamızın, İzmir'in geçmişini anlamak ve geleceğini planlamak açısından önemli bir kaynak olmasını amaçladık" dedi.

Etkinliğin ardından, akademisyenler, İzmir Kent Kitaplığı standında, Prof. Dr. Alper Baba, Prof. Dr. Hülya Yüceer ve Dr. Yasemin Özcan Gönülal'in editörlüğünü üstlendiği "Yer Bilimleri ve Kültür Kesişiminde Karaburun Yarımadası" adlı eseri imzaladı.

Günümüz öykücülüğü ele alındı

İZKİTAP kapsamında yazarlar Fatma Esra Horasan, Müjgan Çınar, Ela Alkan Dereköylü ve Gonca Keskin "Günümüz Öykücülüğü" başlıklı söyleşide okurlarla buluştu. Konuşmacılar, günümüz dünyasında hızla değişen yaşam temposunun okuma alışkanlıklarını dönüştürdüğüne dikkat çekerek, okurun daha kısa, yoğun ve karakter odaklı metinlere yöneldiğini ifade etti. Modern öykücülükte klasik anlatı yapısının dönüşüm geçirdiği ve karakter derinliğinin ön plana çıktığı vurgulandı.

İZKİTAP, 26 Nisan gününe kadar Kültürpark'ta birbirinden değerli yazarları okurlarıyla buluşturmaya dcvam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

