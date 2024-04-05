İzmir\'de anneler çocuklarıyla zeka oyunları rekabetine girdi

İzmir'in Tire ilçesinde, okulda açılan kursta birbirinden farklı zeka oyunları öğrenen anneler evde çocuklarıyla rekabete girdi.
Fatih Ortaokulunda açılan "mangala", "reversi", "koridor", "küre", "kulam", katamino" ve "küpler" gibi zeka oyunları kursu öğrencilerde merak uyandırdı.
Ders dışı zamanlarını zeka oyunlarına ayıran öğrenciler, evde bunları oynayabilecekleri kimsenin olmadığını dile getirmeleri üzerine okulun müdür yardımcısı Didem Özü'den aynı kursun anneler için de açılması önerisi geldi. Bunun üzerine hazırlanan "Oyun Arkadaşım Annem" isimli çalışma sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Ücretsiz verilen kursta Özü'ye matematik öğretmeni Nazlı Koç Ülke de destek oldu.
Çalışmayla anneler tıpkı çocukları gibi zeka oyunları öğrenmeye başladı. Şubat ayından bu yana okula gelen anneler zeka oyunlarında becerilerini geliştiriyor.
Bu sayede evde çocuklarıyla oyun rekabetine giren anneler aynı zamanda onlarla keyifli zaman da geçiriyor.
Didem Özü, AA muhabirine, son yıllarda yaygınlaşan akıl zeka oyunları kurslarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ancak eve gittiklerinde oyunu bilen kişi bulmadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
Öğrencilerden gelen talep üzerine anneleri de işin içine katmak için yola çıktıklarını anlatan Özü, kursa talebin giderek arttığını, tarafların bu durumdan mutlu olduğunu belirtti.
Anneler memnun
Annelerden Armağan Güvenç Özkantur ise Didem öğretmenin, çocuklarla akıl oyunları sayesinde daha etkili zaman geçirilebileceğini söylemesi üzerine kursa katılmaya karar verdiğini dile getirdi.
Kendisinin de öğretmen olduğunu bildiren Özkantur, şunları kaydetti:
"Gerçekten de çok iyi oldu, bu sayede akşamları çocuklarımızla evde güzel zaman geçiriyoruz. Teknoloji bağımlılığını en aza indirebilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hem çocuklarımızla hem de yeni tanıştığımız velilerle birlikte eğlenceli zaman geçiriyoruz. Aynı zamanda okul öncesi bir eğitim öğretmeniyim. Burada öğretmenlerimizin öğrettiği oyunları kendi sınıfında uyguluyorum."
Fatma Kavak da kursun çok verimli geçtiğini ifade etti.
Anneler ve çocuklar için farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan Kavak, "En azından evde bir nebze de olsa çocuklarımızla ekranlardan uzak kalabiliyoruz. Bu sayede birlikte oyun oynayarak çocuğuma daha çok zaman ayırabiliyorum." diye konuştu.
Gamze Kuşdoğan ise akıl oyunları sayesinde evde çocuklarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
Okul müdürü Ruşen Akkoyun da her alanda fark oluşturmayı amaçladıklarını, akıl zeka oyunlarında da marka haline geldiklerini, her sene bu alanda kenti temsil eden öğrenciler çıkardıklarını belirtti.
Hazırladıkları projenin yaygınlaşmasını arzu ettiklerine dikkati çeken Akkoyun, şu ifadeleri kullandı:
"Daha çok velilere ulaşacağız. Bir de işin en güzel tarafı bu çalışmalar yapılırken öğretmenlerimiz herhangi bir ücret talep etmeden, tamamen gönüllülük üzerine başlattılar. İnşallah bu güzellik çocuklarımıza da daha güzel yansır, velilerimize güzel yansır. Evlere olumlu yansır diye umut ediyoruz."
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'de anneler çocuklarıyla zeka oyunları rekabetine girdi - Son Dakika
Gazi Osman Paşa'nın vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta anma töreni düzenlendi. Törende, Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı vurgulandı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen turistleri ağırlayacak. Merkezdeki otellerde rezervasyon yaptıran turistler, 159 santimetre kar ölçüsüne sahip olan kayak pistlerinde keyifli bir tatil geçirebilecekler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, kayak merkezinin 3200 rakımdan sıfır lokasyonuna kadar kayılabilir durumda olduğunu belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin bayram için kayak misafiri rezervasyonları aldığını ve sezonun Haziranın ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı. 114 eserin değerlendirildiği yarışmada, 12 başarı ve 8 mansiyon ödülü sahiplerini buldu. Ödüller, ilerleyen bir tarihte sahiplerine verilecek.
Usta aktör Selçuk Yöntem, NTV'nin Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Yöntem, konservatuarı kazandıktan sonra okuldan atıldığını ve Danıştay'a başvurarak yeniden konservatuara giriş hikayesini paylaştı. Ayrıca, İngiltere'de yaşadığı deneyimleri, Berlin'deki yaşamını ve Amadeus oyununu kabul etmeden önce gördüğü rüyayı anlattı. Yöntem, babasına minnettar olduğunu belirtti.
Trabzon Bölge Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan Emin Saygın, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak avukatlık yapmaya başladı. İlk olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Saygın, çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi ve mübaşir olarak çalışmaya başladı. Daha sonra eğitimine devam etmek için farklı üniversitelere kaydolan Saygın, 2021'de mezun olduktan sonra avukatlık cübbesini giydi. Mübaşirlik deneyimi sayesinde tecrübe kazanan Saygın, dosyalara farklı bir gözle bakarak çözüm bulmaya çalışıyor.
Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde düzenlenen 20. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödülleri sahiplerini buldu. Festivalde 71 ülkeden 2 bin 421 kısa film başvurusu yapıldı ve 41 ülkeden 96 kısa film gösterildi. Deniz Uymaz'ın 'Evcil' filmi En İyi Kısa Film Ödülü'nü kazanırken, Stephen Vuillemin'in 'A Kind of Testament' filmi En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, 'Genç Bakışlar Bölümü'nde En İyi Kısa Film Ödülü'nü Demir Demirbağ'ın 'Eve Dönüş' filmi aldı.
Arjantin merkezli Pi Arte Tv'nin düzenlediği "Türk ve Arjantinli Sinemacılar Konferansı" Üsküdar'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türk ve Arjantinli sanatçılar bir araya gelerek ortak yapımlar ve sanatsal iş birlikleri hakkında konuştu. Arjantinli oyuncular ve yönetmenler, Türk dizilerinin kalitesi ve etkisi hakkında olumlu yorumlarda bulundu. Ayrıca, İstanbul'da bir televizyon fuarı düzenlenmesi planlandığı da belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi'nde çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek, dizi oyuncuları ile bir araya geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?