İzmir\'de anneler çocuklarıyla zeka oyunları rekabetine girdi

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İzmir'in Tire ilçesinde, okulda açılan kursta birbirinden farklı zeka oyunları öğrenen anneler evde çocuklarıyla rekabete girdi.

Fatih Ortaokulunda açılan "mangala", "reversi", "koridor", "küre", "kulam", katamino" ve "küpler" gibi zeka oyunları kursu öğrencilerde merak uyandırdı.

Ders dışı zamanlarını zeka oyunlarına ayıran öğrenciler, evde bunları oynayabilecekleri kimsenin olmadığını dile getirmeleri üzerine okulun müdür yardımcısı Didem Özü'den aynı kursun anneler için de açılması önerisi geldi. Bunun üzerine hazırlanan "Oyun Arkadaşım Annem" isimli çalışma sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Ücretsiz verilen kursta Özü'ye matematik öğretmeni Nazlı Koç Ülke de destek oldu.

Çalışmayla anneler tıpkı çocukları gibi zeka oyunları öğrenmeye başladı. Şubat ayından bu yana okula gelen anneler zeka oyunlarında becerilerini geliştiriyor.

Bu sayede evde çocuklarıyla oyun rekabetine giren anneler aynı zamanda onlarla keyifli zaman da geçiriyor.

Didem Özü, AA muhabirine, son yıllarda yaygınlaşan akıl zeka oyunları kurslarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ancak eve gittiklerinde oyunu bilen kişi bulmadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerden gelen talep üzerine anneleri de işin içine katmak için yola çıktıklarını anlatan Özü, kursa talebin giderek arttığını, tarafların bu durumdan mutlu olduğunu belirtti.

Anneler memnun

Annelerden Armağan Güvenç Özkantur ise Didem öğretmenin, çocuklarla akıl oyunları sayesinde daha etkili zaman geçirilebileceğini söylemesi üzerine kursa katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kendisinin de öğretmen olduğunu bildiren Özkantur, şunları kaydetti:

"Gerçekten de çok iyi oldu, bu sayede akşamları çocuklarımızla evde güzel zaman geçiriyoruz. Teknoloji bağımlılığını en aza indirebilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hem çocuklarımızla hem de yeni tanıştığımız velilerle birlikte eğlenceli zaman geçiriyoruz. Aynı zamanda okul öncesi bir eğitim öğretmeniyim. Burada öğretmenlerimizin öğrettiği oyunları kendi sınıfında uyguluyorum."

Fatma Kavak da kursun çok verimli geçtiğini ifade etti.

Anneler ve çocuklar için farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan Kavak, "En azından evde bir nebze de olsa çocuklarımızla ekranlardan uzak kalabiliyoruz. Bu sayede birlikte oyun oynayarak çocuğuma daha çok zaman ayırabiliyorum." diye konuştu.

Gamze Kuşdoğan ise akıl oyunları sayesinde evde çocuklarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Okul müdürü Ruşen Akkoyun da her alanda fark oluşturmayı amaçladıklarını, akıl zeka oyunlarında da marka haline geldiklerini, her sene bu alanda kenti temsil eden öğrenciler çıkardıklarını belirtti.

Hazırladıkları projenin yaygınlaşmasını arzu ettiklerine dikkati çeken Akkoyun, şu ifadeleri kullandı:

"Daha çok velilere ulaşacağız. Bir de işin en güzel tarafı bu çalışmalar yapılırken öğretmenlerimiz herhangi bir ücret talep etmeden, tamamen gönüllülük üzerine başlattılar. İnşallah bu güzellik çocuklarımıza da daha güzel yansır, velilerimize güzel yansır. Evlere olumlu yansır diye umut ediyoruz."